LGS 2026 oturum saatleri: MEB LGS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?

LGS BİRİNCİ OTURUM (SÖZEL BÖLÜM) SAATLERİ VE İÇERİĞİ

Sınavın ilk aşaması olan sözel bölüm saat 09.30'da başlayacak. Bu oturumda adaylara Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru yöneltilecek. Öğrencilere bu bölüm için verilen toplam süre 75 dakikadır; dolayısıyla birinci oturum saat 10.45'te sona erecek.