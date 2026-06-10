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Haberler Yaşam LGS 2026 oturum saatleri: MEB LGS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?
Giriş Tarihi: 10.06.2026 16:21 Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 16:24

LGS 2026 oturum saatleri: MEB LGS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS 2026 sınav takvimi ve oturum saatleri netleşti. 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan merkezi sınavda sözel ve sayısal bölümlerin başlama ile bitiş saatleri ile sınav süresine dair tüm detaylar adayların radarında. Peki, LGS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte sabah ve öğle oturumu hakkında merak edilenler.

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LGS 2026 oturum saatleri: MEB LGS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak olan merkezi sınav için geri sayım sona erdi. Milyonlarca öğrencinin ortaöğretim kurumlarına yerleşmek için ter dökeceği sınav, bu yıl güncellenen takvim doğrultusunda 13 Haziran 2026 Cumartesi günü uygulanacak. Öğrencilerin sınav öncesi hazırlıklarını planlamaları adına oturum saatleri ve süreleri büyük önem taşıyor.

LGS 2026 oturum saatleri: MEB LGS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?

LGS 2026 SINAVI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

MEB, 2026 yılı LGS sınav tarihini, eğitim öğretim süreçleri ve sınav takvimindeki güncellemeler doğrultusunda 13 Haziran 2026 Cumartesi olarak belirledi. Sınav, önceki yıllarda olduğu gibi iki farklı oturumdan oluşacak. İlk oturum sözel alanı, ikinci oturum ise sayısal alanı kapsayacak.

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LGS 2026 oturum saatleri: MEB LGS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?

LGS BİRİNCİ OTURUM (SÖZEL BÖLÜM) SAATLERİ VE İÇERİĞİ

Sınavın ilk aşaması olan sözel bölüm saat 09.30'da başlayacak. Bu oturumda adaylara Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru yöneltilecek. Öğrencilere bu bölüm için verilen toplam süre 75 dakikadır; dolayısıyla birinci oturum saat 10.45'te sona erecek.

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LGS 2026 oturum saatleri: MEB LGS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?

LGS İKİNCİ OTURUM (SAYISAL BÖLÜM) SAATLERİ VE İÇERİĞİ

Birinci oturumun ardından verilecek aranın ardından, sınavın ikinci bölümü olan sayısal alan saat 11.30'da başlayacak. Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan bu bölümde adaylara toplam 40 soru sorulacak. Sayısal oturum için öğrencilere 80 dakika süre tanınacak ve sınav saat 12.50'de tamamlanacak.

LGS 2026 oturum saatleri: MEB LGS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?

SINAV SÜRESİ VE İKİ OTURUM ARASINDAKİ ARA

LGS 2026'da öğrencilerin zihinsel olarak toparlanmaları ve ihtiyaçlarını gidermeleri için iki oturum arasında 45 dakikalık bir dinlenme süresi tanınmakta.Toplam sınav süreci; soru çözümü ve aralar dikkate alındığında sabah saat 09.30'da başlayıp 12.50'de kesin olarak sonlanmış olacak. Adayların sınav salonlarına giriş saatlerine dikkat etmeleri, mağduriyet yaşamamaları açısından kritik.

LGS 2026 oturum saatleri: MEB LGS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci Milli Eğitim Bakanlığı tarafından titizlikle yürütülecek. 2026 LGS sınav sonuçlarının, 10 Temmuz 2026 tarihinde öğrencilerin ve velilerin erişimine açılması planlanmakta.

LGS 2026 oturum saatleri: MEB LGS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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