Haberler
Yaşam
LGS 2026 oturum saatleri: MEB LGS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?
Giriş Tarihi: 10.06.2026 16:21
Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 16:24
LGS 2026 oturum saatleri: MEB LGS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS 2026 sınav takvimi ve oturum saatleri netleşti. 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan merkezi sınavda sözel ve sayısal bölümlerin başlama ile bitiş saatleri ile sınav süresine dair tüm detaylar adayların radarında. Peki, LGS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte sabah ve öğle oturumu hakkında merak edilenler.