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Giriş Tarihi: 09.06.2026 10:07

LGS 2026 OTURUM TARİHİ VE SAATLERİ: MEB ile LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?

LGS 2026 sınav tarihi ve süresi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklama ile resmiyet kazandı. Milyonlarca öğrenci ve velinin kilitlendiği liselere geçiş maratonunda geri sayım biterken, sınavın bu hafta sonu yapılıp yapılmayacağı sorusu e-Okul sorgulamalarıyla birlikte hız kazandı. Peki, LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? İşte Liselere Geçiş Sistemi giriş belgesi sorgulama ekranı.

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LGS 2026 OTURUM TARİHİ VE SAATLERİ: MEB ile LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi olarak uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav için nihai takvim netleşti. Bu yıl 1 milyonun üzerinde 8. sınıf öğrencisinin ter dökeceği kritik viraj öncesinde, adayların heyecanı zirveye ulaştı. A Milli Futbol Takımı'nın maç takvimi nedeniyle geçtiğimiz haftalarda üzerinde tarih güncellemesi yapılan sınav günü, öğrencilerin konsantrasyonunu bozmayacak şekilde planlanarak ilan edildi. Sınav giriş belgelerinin e-Okul sistemi üzerinden erişime açılmasıyla birlikte, adayların hangi okulda ve salonda sınava gireceği de kesinleşmiş oldu.

LGS 2026 OTURUM TARİHİ VE SAATLERİ: MEB ile LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?

LGS 2026 SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan güncel açıklamaya göre; 2026 LGS merkezi sınavı 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Daha önce 14 Haziran Pazar günü yapılacağı duyurulan sınav, A Milli Takımımızın Dünya Kupası maç takvimiyle çakışmaması ve şehirlerdeki olası yoğunluğu önlemek adına bir gün öne çekildi.

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LGS 2026 OTURUM TARİHİ VE SAATLERİ: MEB ile LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?

LGS SINAV SAATLERİ VE OTURUM SÜRELERİ KAÇ DAKİKA?

İki ayrı oturum halinde organize edilen LGS 2026'da zaman yönetimi öğrenciler için büyük önem taşıyor. Türkiye saati esas alınarak uygulanacak sınavın oturum planı şu şekildedir:

Birinci Oturum (Sözel): Saat 09.30'da başlayacak. Adaylara 50 soru yöneltilecek ve toplam 75 dakika süre verilecek. Bu oturum 10.45'te tamamlanacak.

İkinci Oturum (Sayısal): Saat 11.30'da başlayacak. Adaylara 40 soru yöneltilecek ve toplam 80 dakika süre tanınacak. Sayısal oturum ise saat 12.50'de sona erecek.

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LGS 2026 OTURUM TARİHİ VE SAATLERİ: MEB ile LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?

12 HAZİRAN CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL İLAN EDİLDİ

MEB bünyesinde sınav hazırlıklarının hiçbir aksama yaşanmadan, eksiksiz ve güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi adına bir karar alındı. Sınavdan bir gün önceye denk gelen 12 Haziran 2026 Cuma günü Türkiye genelindeki tüm okullar tatil edildi.

LGS 2026 OTURUM TARİHİ VE SAATLERİ: MEB ile LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adayların sınav günü mağduriyet yaşamaması için fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunlu kılınıyor. Bakanlık, LGS sınav giriş belgelerini 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren e-Okul sistemi üzerinden kullanıma sundu.

LGS 2026 OTURUM TARİHİ VE SAATLERİ: MEB ile LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?

LGS SORU DAĞILIMI VE DERS İÇERİKLERİ NASIL OLACAK?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında öğrencilerin karşılarına çıkacak olan toplam 90 soru, ortaokul 8. sınıf müfredatını kapsıyor. Sözel alandan oluşan birinci oturumda; Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil dersleri yer alacak.

Sayısal alandan oluşan ikinci oturumda ise öğrenciler Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden test edilecek. Yanlış cevapların doğru cevapları etkileme kuralı (3 yanlış 1 doğruyu götürür) bu yıl da geçerliliğini koruyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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