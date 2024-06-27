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LGS ANADOLU LİSESİ TABAN PUANLARI MEB 2024 hesaplama | Anadolu Lisesi yüzdelik dilim ve puanları! İstanbul, Ankara, İzmir
Giriş Tarihi: 27.06.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
19:00
LGS ANADOLU LİSESİ TABAN PUANLARI MEB 2024 hesaplama | Anadolu Lisesi yüzdelik dilim ve puanları! İstanbul, Ankara, İzmir
LGS sınav sonuçları 28 Haziran tarihinde açıklanıyor. Puanlarını alan adaylar Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile lise tercihi işlemlerine başlayacak. Tercihini anadolu liselerinden yana kullanmak isteyenler LGS Anadolu Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2024 araştırmasına yöneldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi üzerinden listelerin hazırlanması bekleniyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir Anadolu Lisesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sıralamaları...