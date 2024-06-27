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Haberler Yaşam LGS ANADOLU LİSESİ TABAN PUANLARI MEB 2024 hesaplama | Anadolu Lisesi yüzdelik dilim ve puanları! İstanbul, Ankara, İzmir
Giriş Tarihi: 27.06.2024 19:00 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 19:00

LGS ANADOLU LİSESİ TABAN PUANLARI MEB 2024 hesaplama | Anadolu Lisesi yüzdelik dilim ve puanları! İstanbul, Ankara, İzmir

LGS sınav sonuçları 28 Haziran tarihinde açıklanıyor. Puanlarını alan adaylar Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile lise tercihi işlemlerine başlayacak. Tercihini anadolu liselerinden yana kullanmak isteyenler LGS Anadolu Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2024 araştırmasına yöneldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi üzerinden listelerin hazırlanması bekleniyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir Anadolu Lisesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sıralamaları...

LGS ANADOLU LİSESİ TABAN PUANLARI MEB 2024 hesaplama | Anadolu Lisesi yüzdelik dilim ve puanları! İstanbul, Ankara, İzmir

LGS Anadolu Lisesi puanları İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde sorgulanıyor. Merkezi yerleştirme olmaksızın LGS puanı ile okullara yerleşmek isteyen aday öğrenciler tercih listelerini MEB kılavuzu ile hazırlayacak. Sık tercih edilen liseler bu noktada gündemde. İşte, 2024 LGS Anadolu Lisesi taban puanları, yüzdelik dilimleri, kontenjanları, başarı sıralamaları...

LGS ANADOLU LİSESİ TABAN PUANLARI MEB 2024 hesaplama | Anadolu Lisesi yüzdelik dilim ve puanları! İstanbul, Ankara, İzmir

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS sonuçlarının açıklandığı gün olan 28 Haziran tarihinde lise tercih kılavuzu dosyasının (Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu) da adaylar ile buluşması bekleniyor. Kılavuzla birlikte başlaması beklenen tercih dönemi için geri sayılıyor.

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LGS ANADOLU LİSESİ TABAN PUANLARI MEB 2024 hesaplama | Anadolu Lisesi yüzdelik dilim ve puanları! İstanbul, Ankara, İzmir

LGS 2024 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI MI?

Adaylar, kılavuzla birlikte ortaya çıkacak 2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerine göre tercihte bulunacak. Tablolar e-okul üzerinden görüntülenebiliyor.

Öğrenciler tercih dönemi öncesinde 2022 LGS taban puanlarını takip ediyor:

LGS ANADOLU LİSESİ TABAN PUANLARI MEB 2024 hesaplama | Anadolu Lisesi yüzdelik dilim ve puanları! İstanbul, Ankara, İzmir

2022 LGS ANADOLU LİSESİ TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER
LGS 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimler MEB tarafından adayların erişimine açılmıştı. Adaylar LGS 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimlere aşağıdaki yer alan link üzerinden erişim sağlayabiliyor.

LGS 2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS ANADOLU LİSESİ TABAN PUANLARI MEB 2024 hesaplama | Anadolu Lisesi yüzdelik dilim ve puanları! İstanbul, Ankara, İzmir
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