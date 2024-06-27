LGS ANADOLU LİSESİ TABAN PUANLARI MEB 2024 hesaplama | Anadolu Lisesi yüzdelik dilim ve puanları! İstanbul, Ankara, İzmir

LGS Anadolu Lisesi puanları İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde sorgulanıyor. Merkezi yerleştirme olmaksızın LGS puanı ile okullara yerleşmek isteyen aday öğrenciler tercih listelerini MEB kılavuzu ile hazırlayacak. Sık tercih edilen liseler bu noktada gündemde. İşte, 2024 LGS Anadolu Lisesi taban puanları, yüzdelik dilimleri, kontenjanları, başarı sıralamaları...