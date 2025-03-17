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LGS TAKVİMİ 2025: MEB açıklaması ile LGS başvuruları ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 17.03.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
10:05
LGS TAKVİMİ 2025: MEB açıklaması ile LGS başvuruları ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu?
2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuruları, liseye geçiş yapacak öğrenciler için büyük bir önem taşıyor. Binlerce 8. sınıf öğrencisi iyi bir lise kazanabilmek için sınavın tarihini ve başvuru sürecini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre LGS 2025 sınavı 15 Haziran'da yapılacak. Geçtiğimiz yıl başvurular 18 Mart'ta başlamıştı. Peki; 2025 LGS başvuruları ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu?