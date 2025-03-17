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Haberler Yaşam LGS TAKVİMİ 2025: MEB açıklaması ile LGS başvuruları ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 17.03.2025 10:05 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 10:05

LGS TAKVİMİ 2025: MEB açıklaması ile LGS başvuruları ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu?

2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuruları, liseye geçiş yapacak öğrenciler için büyük bir önem taşıyor. Binlerce 8. sınıf öğrencisi iyi bir lise kazanabilmek için sınavın tarihini ve başvuru sürecini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre LGS 2025 sınavı 15 Haziran'da yapılacak. Geçtiğimiz yıl başvurular 18 Mart'ta başlamıştı. Peki; 2025 LGS başvuruları ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu?

LGS TAKVİMİ 2025: MEB açıklaması ile LGS başvuruları ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu?

2025 LGS başvuruları için geri sayım başladı. Öğrencilerin gelecekteki eğitim hayatlarını belirleyecek olan bu sınav, 15 Haziran 2025 tarihinde yapılacak. Sınav için hazırlıklarını hızlandıran öğrenciler bir yandan da LGS başvuru tarihi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, 2025 LGS ne zaman, başvurular ne zaman yapılacak?

LGS TAKVİMİ 2025: MEB açıklaması ile LGS başvuruları ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu?

2025 LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Geçtiğimiz yıl LGS sınavı 2 Haziran 2024'te uygulanmış ve başvurular, 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında alınmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak 2025 LGS başvuru takvimi henüz duyurulmadı fakat başvuruların geçtiğimiz yıl gibi mart ayında başlaması bekleniyor.

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LGS TAKVİMİ 2025: MEB açıklaması ile LGS başvuruları ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu?

2025 LGS SINAVI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 15 Haziran 2025'te yapılacak.

LGS TAKVİMİ 2025: MEB açıklaması ile LGS başvuruları ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu?

LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Öğrenciler (yurt dışında e-Okul Sistemi'ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler hariç) Merkezî Sınav başvurularını elektronik ortam (https://eokul.meb.gov.tr/) üzerinden yapacaktır.

LGS TAKVİMİ 2025: MEB açıklaması ile LGS başvuruları ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu?

LGS BAŞVURUSU ÜCRETLİ Mİ?
Başvuru için öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

Merkezî Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettireceklerdir. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır.