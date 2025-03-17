LGS TAKVİMİ 2025: MEB açıklaması ile LGS başvuruları ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu?

2025 LGS başvuruları için geri sayım başladı. Öğrencilerin gelecekteki eğitim hayatlarını belirleyecek olan bu sınav, 15 Haziran 2025 tarihinde yapılacak. Sınav için hazırlıklarını hızlandıran öğrenciler bir yandan da LGS başvuru tarihi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, 2025 LGS ne zaman, başvurular ne zaman yapılacak?