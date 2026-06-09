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Giriş Tarihi: 09.06.2026 17:09

MEB 2026 LGS Beslenme Paketi Uygulaması | LGS beslenme paketinde neler var, kimlere verilecek?

MEB tarafından düzenlenen ve 13 Haziran tarihinde yapılması planlanan 2026 LGS sınavında, ilk kez hayata geçirilecek olan ücretsiz beslenme paketi dağıtımına dair detaylar öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. Böylece "LGS beslenme paketi nedir, içeriğinde neler var?" soruları da ön plana çıktı. İşte detaylar…

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MEB 2026 LGS Beslenme Paketi Uygulaması | LGS beslenme paketinde neler var, kimlere verilecek?

Öğrencilerin hayallerindeki liseyi kazanmasında belirleyici rol oynayan Liselere Geçiş Sınavı için bu yıl yeni bir uygulama başlıyor. Yaklaşık 1 milyon adayın katılımı ile gerçekleşmesi beklenen sınavda LGS beslenme paketi ile öğrencilerin sınav anındaki motivasyonu ön plana çıkıyor. Böylece Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda LGS beslenme paketi süreci dikkat çekti.

MEB 2026 LGS Beslenme Paketi Uygulaması | LGS beslenme paketinde neler var, kimlere verilecek?

LGS BESLENME PAKETİ NEDİR?

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 13 Haziran'da yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, sınavın birinci ve ikinci oturumu arasında öğrencilerin enerji kaybını önlemek ve konsantrasyonlarını artırmak için bu yıl ilk kez beslenme paketi uygulamasını başlattı.

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MEB 2026 LGS Beslenme Paketi Uygulaması | LGS beslenme paketinde neler var, kimlere verilecek?

Bakanlıkça alınan karar doğrultusunda öğrencilere ilk kez sözel ve sayısal oturumları arasındaki dinlenme süresinde beslenme ihtiyaçlarını karşılamak, sınav kaygısını azaltmak ve motivasyonu artırmak amacıyla beslenme paketi dağıtılacak.

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MEB 2026 LGS Beslenme Paketi Uygulaması | LGS beslenme paketinde neler var, kimlere verilecek?

LGS BESLENME PAKETİ İÇERİĞİ NEDİR?

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Kuru üzüm

Ceviz

Su

MEB 2026 LGS Beslenme Paketi Uygulaması | LGS beslenme paketinde neler var, kimlere verilecek?

BESLENME PAKETİ KİMLERE VERİLECEK?

Beslenme paketi, sınav başvuru esnasında velisi tarafından talep edilen öğrencilere dağıtılacak. Öğrenciler, beslenme paketi talep durumlarına göre okullara yerleştirilecek.

Beslenme paketi istemeyen öğrenci sayısının 40'ın altında olduğu ilçelerde ise bu öğrenciler, beslenme paketi isteyen öğrencilerle aynı binalarda ancak farklı salonlarda sınava girecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#LGS #MEB

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