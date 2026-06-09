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MEB 2026 LGS Beslenme Paketi Uygulaması | LGS beslenme paketinde neler var, kimlere verilecek?
Giriş Tarihi: 09.06.2026 17:09
MEB 2026 LGS Beslenme Paketi Uygulaması | LGS beslenme paketinde neler var, kimlere verilecek?
MEB tarafından düzenlenen ve 13 Haziran tarihinde yapılması planlanan 2026 LGS sınavında, ilk kez hayata geçirilecek olan ücretsiz beslenme paketi dağıtımına dair detaylar öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. Böylece "LGS beslenme paketi nedir, içeriğinde neler var?" soruları da ön plana çıktı. İşte detaylar…