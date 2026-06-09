MEB 2026 LGS Beslenme Paketi Uygulaması | LGS beslenme paketinde neler var, kimlere verilecek?

Öğrencilerin hayallerindeki liseyi kazanmasında belirleyici rol oynayan Liselere Geçiş Sınavı için bu yıl yeni bir uygulama başlıyor. Yaklaşık 1 milyon adayın katılımı ile gerçekleşmesi beklenen sınavda LGS beslenme paketi ile öğrencilerin sınav anındaki motivasyonu ön plana çıkıyor. Böylece Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda LGS beslenme paketi süreci dikkat çekti.