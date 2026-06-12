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LGS beslenme paketi içeriği: MEB 2026 LGS beslenme paketinde neler var, kimlere verilecek?
Giriş Tarihi: 12.06.2026 13:05
Güncelleme Tarihi: 12.06.2026 13:08
LGS beslenme paketi içeriği: MEB 2026 LGS beslenme paketinde neler var, kimlere verilecek?
13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi sınavı maratonuna sayılı vakit kala, beslenme paketi uygulaması velilerin ve öğrencilerin en çok araştırdığı konuların başında yer alıyor. MEB tarafından bu yıl ilk kez hayata geçirilecek olan ücretsiz paketin içeriği ön plana çıktı. İşte LGS beslenme paketinin ne zaman verileceği ve içindekilere dair detaylar…