LGS beslenme paketi içeriği: MEB 2026 LGS beslenme paketinde neler var, kimlere verilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 LGS merkezi sınavında bir ilke imza atarak öğrencilere beslenme paketi dağıtılacağını duyurdu. Bu yenilik, sınav esnasında adayların motivasyonunu arttıracak önemli bir süreç olarak öne çıktı. Başvuruların veliler tarafından e-Okul sistemi ile yapıldığı LGS beslenme paketi ile adayların iki sınav arasındaki dinlenme süresini verimli geçirmesi hedefleniyor.