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Haberler Yaşam LGS beslenme paketi içeriği: MEB 2026 LGS beslenme paketinde neler var, kimlere verilecek?
Giriş Tarihi: 12.06.2026 13:05 Güncelleme Tarihi: 12.06.2026 13:08

LGS beslenme paketi içeriği: MEB 2026 LGS beslenme paketinde neler var, kimlere verilecek?

13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi sınavı maratonuna sayılı vakit kala, beslenme paketi uygulaması velilerin ve öğrencilerin en çok araştırdığı konuların başında yer alıyor. MEB tarafından bu yıl ilk kez hayata geçirilecek olan ücretsiz paketin içeriği ön plana çıktı. İşte LGS beslenme paketinin ne zaman verileceği ve içindekilere dair detaylar…

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LGS beslenme paketi içeriği: MEB 2026 LGS beslenme paketinde neler var, kimlere verilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 LGS merkezi sınavında bir ilke imza atarak öğrencilere beslenme paketi dağıtılacağını duyurdu. Bu yenilik, sınav esnasında adayların motivasyonunu arttıracak önemli bir süreç olarak öne çıktı. Başvuruların veliler tarafından e-Okul sistemi ile yapıldığı LGS beslenme paketi ile adayların iki sınav arasındaki dinlenme süresini verimli geçirmesi hedefleniyor.

LGS beslenme paketi içeriği: MEB 2026 LGS beslenme paketinde neler var, kimlere verilecek?

LGS BESLENME PAKETİ NEDİR?

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 13 Haziran'da yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, sınavın birinci ve ikinci oturumu arasında öğrencilerin enerji kaybını önlemek ve konsantrasyonlarını artırmak için bu yıl ilk kez beslenme paketi uygulamasını başlattı.

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LGS beslenme paketi içeriği: MEB 2026 LGS beslenme paketinde neler var, kimlere verilecek?

LGS BESLENME PAKETİNİN İÇİNDE NELER VAR?

Öğrencilerin sınav kaygısını azaltmak, motivasyonunu yükseltmek ve iki oturum arasındaki enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan menü oldukça besleyici ürünlerden oluşuyor. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre ilk kez dağıtılacak olan LGS beslenme paketinin içinde yer alacaklar:

  • Kuru meyveli yulaf bar
  • Ceviz
  • Kuru üzüm
  • Su

Bu özel içerik, adayların kan şekerini dengeleyecek şekilde uzman görüşleriyle belirlendi.

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LGS beslenme paketi içeriği: MEB 2026 LGS beslenme paketinde neler var, kimlere verilecek?

BESLENME PAKETİ KİMLERE, NASIL DAĞITILACAK?

Beslenme paketi desteği, merkezi sınava başvuru işlemleri sırasında e-Okul sistemi üzerinden velilerinden onay alınan öğrencilere verilecek.

Yapılan veri analizlerine göre, sınava girecek adayların yaklaşık yüzde 91'i bu destekten yararlanmak istediğini belirtti. Böylece sınav günü tam 924 bin 191 öğrenci iki oturum arasındaki o mola süresinde beslenme paketine ücretsiz olarak ulaşmış olacak.

LGS beslenme paketi içeriği: MEB 2026 LGS beslenme paketinde neler var, kimlere verilecek?

Beslenme paketi istemeyen öğrenci sayısının 40'ın altında olduğu ilçelerde ise bu öğrenciler, beslenme paketi isteyen öğrencilerle aynı binalarda ancak farklı salonlarda sınava girecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#LGS #MEB

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