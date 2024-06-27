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FEN LİSESİ TABAN PUANLARI 2024 TIKLA PDF İNDİR: MEB ile LGS Fen Lisesi taban puanları, başarı sıralamaları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 27.06.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
19:00
FEN LİSESİ TABAN PUANLARI 2024 TIKLA PDF İNDİR: MEB ile LGS Fen Lisesi taban puanları, başarı sıralamaları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
LGS sonuçları 28 Nisan Cuma günü açılanıyor. Tercihini Fen Liseleri'nden yana kullanmak isteyen adaylar LGS Fen Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri araştırmasına çıktı. Bu noktada Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere il il Fen Lisesi yüzdelik dilimleri ve taban puanları tercihlerden hemen önce inceleniyor. İşte, MEB ile LGS 2024 Fen lisesi taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralamaları, kontenjanları listesi...