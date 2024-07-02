LGS Fen Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2024: İstanbul, Ankara, İzmir Fen Lisesi taban puanları, kontenjanlar

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı. Aldıkları puanlara göre tercih listelerini hazırlayan öğrenciler LGS Fen lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2024 listesini inceliyor. Bu noktada eğitimde ön plana çıkan fen liselerini tercih etmek isteyen adaylar ve velileri "LGS Fen Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" öğrenmek istiyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir Fen Lisesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sıralamaları...