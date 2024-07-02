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LGS Fen Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2024: İstanbul, Ankara, İzmir Fen Lisesi taban puanları, kontenjanlar
Giriş Tarihi: 02.07.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
10:40
LGS sonuçları açıklandı. Binlerce öğrenci puanlarına göre tercih listelerini hazırlamaya başladı. Tercihini fen liselerinden yana kullanmak isteyen adaylar LGS Fen Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri araştırmasına çıktı. Bu noktada Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere il il Fen Lisesi yüzdelik dilimleri ve taban puanları tercih işlemlerinden hemen önce inceleniyor. İşte, MEB ile LGS 2024 Fen lisesi taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralamaları, kontenjanları listesi...