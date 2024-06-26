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Haberler Yaşam LGS TABAN PUANLARI ve YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024 PDF || Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS lise taban puanları gündemde!
Giriş Tarihi: 26.06.2024 18:44 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 18:44

LGS TABAN PUANLARI ve YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024 PDF || Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS lise taban puanları gündemde!

LGS sonuçları bu hafta belli oluyor. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemleri başlayacak. Puanlarına uygun tercih yapmak isteyen milyonlarca öğrenci LGS lise taban puanları 2024 için araştırma yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklıyor. Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi yüzdelik dilimleri ve taban puanları binlerce öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. İşte, MEB ile 2023-2024 LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralamaları, kontenjanları listesi ve konu hakkında detaylı bilgiler…

LGS TABAN PUANLARI ve YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024 PDF || Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS lise taban puanları gündemde!

Liselere Geçiş Sitemi (LGS) merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS tercihleri başlayacak. Milyonlarca öğrenci, aldıkları puanlara göre tercih listelerini hazırlayacak. Bu noktada liselerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için araştırmalar hız kazandı. Sonuçların açıklanmasına kısa süre kala "LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusu öğrenciler ve velileri tarafından yanıt aramaya başladı. İşte LGS Lise taban puanları 2023-2024 listesi ve yüzdelik dilimleri hakkında detaylı bilgiler...

LGS TABAN PUANLARI ve YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024 PDF || Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS lise taban puanları gündemde!

LGS TABAN PUANLARI 2024 NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Lise taban ve taban puanları 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul üzerinden yayınlandı.

Bu yıl ise sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi ile MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

Ancak 2022 yılı LGS yüzdelik dilim ve taban puanları haberimizde derledik. İşte 2022 Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri listesi...

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LGS TABAN PUANLARI ve YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024 PDF || Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS lise taban puanları gündemde!

LGS TABAN PUANLARI 2023-2024: LİSE YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI

Milli Eğitim Bakanlığı 2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri listesini henüz yayımlamadı.

2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercihlerin ardından ek yerleştirmelerde belli olacak. Bu nedenle öğrenciler, geçtiğimiz yılın yani 2023 lise taban ve tavan puanları ışığında tercihlerini yapacak.

2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerinin 2024 yılı LGS tercih işlemlerinin başlamasının ardından Miili Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

LGS TABAN PUANLARI ve YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024 PDF || Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS lise taban puanları gündemde!

FEN, İMAM HATİP, ANADOLU LİSESİ YÜZDELİK DİLİMLERİ VE TABAN PUANLARI 2022

LGS 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimler MEB tarafından adayların erişimine açılmıştı. Adaylar LGS 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimlere aşağıdaki yer alan link üzerinden erişim sağlayabiliyor.

2022 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TABAN PUANLARI ve YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024 PDF || Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS lise taban puanları gündemde!

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.

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