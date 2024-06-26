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LGS TABAN PUANLARI ve YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024 PDF || Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS lise taban puanları gündemde!
Giriş Tarihi: 26.06.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
18:44
LGS TABAN PUANLARI ve YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024 PDF || Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS lise taban puanları gündemde!
LGS sonuçları bu hafta belli oluyor. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemleri başlayacak. Puanlarına uygun tercih yapmak isteyen milyonlarca öğrenci LGS lise taban puanları 2024 için araştırma yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklıyor. Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi yüzdelik dilimleri ve taban puanları binlerce öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. İşte, MEB ile 2023-2024 LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralamaları, kontenjanları listesi ve konu hakkında detaylı bilgiler…