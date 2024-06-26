LGS TABAN PUANLARI ve YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024 PDF || Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS lise taban puanları gündemde!

LGS TABAN PUANLARI 2024 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Lise taban ve taban puanları 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul üzerinden yayınlandı.

Bu yıl ise sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi ile MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

Ancak 2022 yılı LGS yüzdelik dilim ve taban puanları haberimizde derledik. İşte 2022 Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri listesi...