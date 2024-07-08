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LGS LİSE TABAN PUANLARI 2024 PDF || İstanbul, Ankara, İzmir LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralamaları, kontenjanları listesi
Giriş Tarihi: 08.07.2024 08:15
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
08:15
LGS LİSE TABAN PUANLARI 2024 PDF || İstanbul, Ankara, İzmir LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralamaları, kontenjanları listesi
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri 17 Temmuz'da sona eriyor. Tercih işlemleri sona ermeden önce puanlarına uygun tercih yapmak isteyen milyonlarca öğrenci LGS lise taban puanları 2024 listesini inceliyor. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklıyor. Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi yüzdelik dilimleri ve taban puanları binlerce öğrenci ve velinin gündemindeki yerini aldı. İşte, MEB ile 2023-2024 LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralamaları, kontenjanları listesi ve konu hakkında detaylı bilgiler…