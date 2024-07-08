LGS LİSE TABAN PUANLARI 2024 PDF || İstanbul, Ankara, İzmir LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralamaları, kontenjanları listesi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri 17 Temmuz'da sona eriyor. Donanımlı bir lisede eğitim hayatını sürdürmek isteyen ve bu sebeple de ince eleyip sık dokuyan öğrenciler ve velileri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri için araştırmalarını sürdürüyor. Bu noktada liselerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için araştırmalar hız kazandı. Sonuçların açıklanmasının ardından "LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusu öğrenciler ve velileri tarafından yanıt aramaya başladı. İşte LGS Lise taban puanları 2024 listesi ve yüzdelik dilimleri hakkında detaylı bilgiler...