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Haberler Yaşam LGS LİSE TABAN PUANLARI 2024 PDF || İstanbul, Ankara, İzmir LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralamaları, kontenjanları listesi
Giriş Tarihi: 08.07.2024 08:15 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 08:15

LGS LİSE TABAN PUANLARI 2024 PDF || İstanbul, Ankara, İzmir LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralamaları, kontenjanları listesi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri 17 Temmuz'da sona eriyor. Tercih işlemleri sona ermeden önce puanlarına uygun tercih yapmak isteyen milyonlarca öğrenci LGS lise taban puanları 2024 listesini inceliyor. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklıyor. Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi yüzdelik dilimleri ve taban puanları binlerce öğrenci ve velinin gündemindeki yerini aldı. İşte, MEB ile 2023-2024 LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralamaları, kontenjanları listesi ve konu hakkında detaylı bilgiler…

LGS LİSE TABAN PUANLARI 2024 PDF || İstanbul, Ankara, İzmir LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralamaları, kontenjanları listesi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri 17 Temmuz'da sona eriyor. Donanımlı bir lisede eğitim hayatını sürdürmek isteyen ve bu sebeple de ince eleyip sık dokuyan öğrenciler ve velileri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri için araştırmalarını sürdürüyor. Bu noktada liselerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için araştırmalar hız kazandı. Sonuçların açıklanmasının ardından "LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusu öğrenciler ve velileri tarafından yanıt aramaya başladı. İşte LGS Lise taban puanları 2024 listesi ve yüzdelik dilimleri hakkında detaylı bilgiler...

LGS LİSE TABAN PUANLARI 2024 PDF || İstanbul, Ankara, İzmir LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralamaları, kontenjanları listesi

LGS TABAN PUANLARI 2024 NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Lise taban ve taban puanları 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul üzerinden yayınlandı.

Bu yıl ise sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi ile MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

2023 LGS taban puanlarına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

LGS LİSE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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LGS LİSE TABAN PUANLARI 2024 PDF || İstanbul, Ankara, İzmir LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralamaları, kontenjanları listesi

LGS TABAN PUANLARI 2023-2024: LİSE YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI

Milli Eğitim Bakanlığı 2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri listesini henüz yayımlamadı.

2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercihlerin ardından ek yerleştirmelerde belli olacak. Bu nedenle öğrenciler, geçtiğimiz yılın yani 2023 lise taban ve tavan puanları ışığında tercihlerini yapacak.

LGS LİSE TABAN PUANLARI 2024 PDF || İstanbul, Ankara, İzmir LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralamaları, kontenjanları listesi

FEN, İMAM HATİP, ANADOLU LİSESİ YÜZDELİK DİLİMLERİ VE TABAN PUANLARI 2022

LGS 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimler MEB tarafından adayların erişimine açılmıştı. Adaylar LGS 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimlere aşağıdaki yer alan link üzerinden erişim sağlayabiliyor.

2022 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

LGS LİSE TABAN PUANLARI 2024 PDF || İstanbul, Ankara, İzmir LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralamaları, kontenjanları listesi

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.

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