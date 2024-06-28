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Haberler Yaşam LGS LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024: LGS Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları il il sorgulama
Giriş Tarihi: 28.06.2024 13:05 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 13:05

LGS LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024: LGS Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları il il sorgulama

LGS lise taban puanları 2024 araştırılıyor. MEB takvimi ile Liselere Geçiş Sistemi sonuçları açıklandı. Merkezi sınav puanıyla liselere yerleşmek isteyen öğrenciler gözlerini liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerine çevirdi. Durum böyle olunca LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri araştırmaları hız kazandı. Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi yüzdelik dilimleri ve taban puanları MEB kılavuzu ile belli oluyor. İşte, MEB ile LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralamaları, kontenjanları 2024 ve konu hakkında detaylı bilgiler…

LGS LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024: LGS Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları il il sorgulama

Liselere Geçiş Sitemi (LGS) merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS tercihleri başlıyor. Merkezi sınav puanıyla liselere yerleşmek isteyen öğrenciler aldıkları puanlara göre tercih listelerini hazırlayacak. Bu noktada LGS lise taban puanları 2024 belirleyici olacak. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklıyor. İşte, MEB ile LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralamaları, kontenjanları listesi!

LGS LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024: LGS Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları il il sorgulama

LGS 2024 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI MI?

2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercihlerin ardından ek yerleştirmelerde belli olacak. Bu nedenle öğrenciler, geçtiğimiz yılın yani 2023 lise taban ve tavan puanları ışığında tercihlerini yapacak.

LGS 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimler e-Okul üzerinden erişime açıldı. Adaylar e-Okul üzerinden giriş yaparak LGS 2023 taban puanlarına erişim sağlayabiliyor.

2023 LGS taban puanlarına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

LGS LİSE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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LGS LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024: LGS Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları il il sorgulama

LGS TABAN PUANLARI, YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI

Milli Eğitim Bakanlığı 2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri listesini henüz yayımlamadı.

2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercihlerin ardından ek yerleştirmelerde belli olacak. Bu nedenle öğrenciler, geçtiğimiz yılın yani 2023 lise taban ve tavan puanları ışığında tercihlerini yapacak.

2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerinin 2024 yılı LGS tercih işlemlerinin başlamasının ardından Miili Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

LGS LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024: LGS Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları il il sorgulama

FEN, İMAM HATİP, ANADOLU LİSESİ YÜZDELİK DİLİMLERİ VE TABAN PUANLARI 2022

LGS 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimler MEB tarafından adayların erişimine açılmıştı. Adaylar LGS 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimlere aşağıdaki yer alan link üzerinden erişim sağlayabiliyor.

2022 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

LGS LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024: LGS Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları il il sorgulama

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.

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