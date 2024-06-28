LGS LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024: LGS Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları il il sorgulama

LGS 2024 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI MI?

2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercihlerin ardından ek yerleştirmelerde belli olacak. Bu nedenle öğrenciler, geçtiğimiz yılın yani 2023 lise taban ve tavan puanları ışığında tercihlerini yapacak.

LGS 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimler e-Okul üzerinden erişime açıldı. Adaylar e-Okul üzerinden giriş yaparak LGS 2023 taban puanlarına erişim sağlayabiliyor.

2023 LGS taban puanlarına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

LGS LİSE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ