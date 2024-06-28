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LGS LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024: LGS Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları il il sorgulama
Giriş Tarihi: 28.06.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
13:05
LGS LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024: LGS Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları il il sorgulama
LGS lise taban puanları 2024 araştırılıyor. MEB takvimi ile Liselere Geçiş Sistemi sonuçları açıklandı. Merkezi sınav puanıyla liselere yerleşmek isteyen öğrenciler gözlerini liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerine çevirdi. Durum böyle olunca LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri araştırmaları hız kazandı. Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi yüzdelik dilimleri ve taban puanları MEB kılavuzu ile belli oluyor. İşte, MEB ile LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralamaları, kontenjanları 2024 ve konu hakkında detaylı bilgiler…