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LGS LİSE TABAN PUANLARI 2024 ÖĞRENME EKRANI || MEB Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS taban puanları, boş kontenjanları ve yüzdelik dilimleri
Giriş Tarihi: 26.07.2024 08:07
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
08:07
LGS LİSE TABAN PUANLARI 2024 ÖĞRENME EKRANI || MEB Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS taban puanları, boş kontenjanları ve yüzdelik dilimleri
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ek tercih işlemleri merkezi yerleştirme sürecinin hemen ardından başladı. LGS tercihlerine göre herhangi bir kuruma yerleşemeyen öğrenciler, 1. ve 2. nakil işlemlerini gerçekleştirecek. Durum böyle olunca puanlarına uygun tercih yapmak isteyen öğrenciler LGS lise taban puanları ve boş kontenjanlar listesi 2024 için araştırmalarına hız kazandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve lise boş kontenjanlar listesini açıklıyor. Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi yüzdelik dilimleri ve taban puanları mercek altına alınıyor. İşte, MEB ile LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, boş kontenjanları listesi ve konu hakkında detaylı bilgiler…