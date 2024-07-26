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Haberler Yaşam LGS LİSE TABAN PUANLARI 2024 ÖĞRENME EKRANI || MEB Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS taban puanları, boş kontenjanları ve yüzdelik dilimleri
Giriş Tarihi: 26.07.2024 08:07 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 08:07

LGS LİSE TABAN PUANLARI 2024 ÖĞRENME EKRANI || MEB Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS taban puanları, boş kontenjanları ve yüzdelik dilimleri

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ek tercih işlemleri merkezi yerleştirme sürecinin hemen ardından başladı. LGS tercihlerine göre herhangi bir kuruma yerleşemeyen öğrenciler, 1. ve 2. nakil işlemlerini gerçekleştirecek. Durum böyle olunca puanlarına uygun tercih yapmak isteyen öğrenciler LGS lise taban puanları ve boş kontenjanlar listesi 2024 için araştırmalarına hız kazandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve lise boş kontenjanlar listesini açıklıyor. Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi yüzdelik dilimleri ve taban puanları mercek altına alınıyor. İşte, MEB ile LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, boş kontenjanları listesi ve konu hakkında detaylı bilgiler…

LGS LİSE TABAN PUANLARI 2024 ÖĞRENME EKRANI || MEB Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS taban puanları, boş kontenjanları ve yüzdelik dilimleri

Donanımlı bir lisede eğitim hayatını sürdürmek isteyen ve bu sebeple de ince eleyip sık dokuyan öğrenciler ve velileri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri için araştırmalarını sürdürüyor. LGS nakil (ek tercih) işlemleri hız kesmeden devam ederken liselerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tekrar gündeme geldi. İşte. MEB ile 2024 LGS Lise taban puanları ve boş kontenjanlar listesi, yüzdelik dilimleri hakkında detaylı bilgiler...

LGS LİSE TABAN PUANLARI 2024 ÖĞRENME EKRANI || MEB Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS taban puanları, boş kontenjanları ve yüzdelik dilimleri

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 22 Temmuz 2024 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde açıklandı:

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2024 SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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LGS LİSE TABAN PUANLARI 2024 ÖĞRENME EKRANI || MEB Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS taban puanları, boş kontenjanları ve yüzdelik dilimleri

LGS BOŞ KONTENJANLAR NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Tercih sonuçları ardından okullara yerleştirmelerin ardından LGS lise boş kontenjanları ve taban puanları bilgisi MEB tarafından paylaşıldı:

LGS BOŞ KONTENJAN SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

LGS LİSE TABAN PUANLARI 2024 ÖĞRENME EKRANI || MEB Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS taban puanları, boş kontenjanları ve yüzdelik dilimleri

LİSE NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
LGS yerleştirmelerine esas nakiller, iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek.

LGS NAKİL BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

LGS LİSE TABAN PUANLARI 2024 ÖĞRENME EKRANI || MEB Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS taban puanları, boş kontenjanları ve yüzdelik dilimleri

LGS TABAN PUANLARI
Lise taban ve taban puanları 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul üzerinden yayınlandı.

Bu yıl ise sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi ile MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

2023 LGS taban puanlarına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

LGS LİSE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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