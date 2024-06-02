LGS Matematik Fen Bilimleri soruları ve cevapları! 2024 LGS Sayısal soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF indir ekranı!

1 milyona aşkın öğrenci bugün LGS sınavıyla yeni bir heyecana adım attı. İki oturumdan oluşan Liselere Geçiş Sistemi Sınavında ilk oturumda 50 soru için 75 dakika, ikinci oturum için ise 40 soru 80 dakika olacak şekilde uygulandı. Sonuçların 28 Haziran'da ilan edileceği sınavda 2024 LGS Sayısal soru ve cevapları PDF araştırılıyor. Peki, LGS Matematik-Fen Bilimleri soruları ve cevapları yayımlandı mı? İşte, 2024 LGS Sayısal soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF indir ekranı!