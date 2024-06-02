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Haberler Yaşam LGS Matematik Fen Bilimleri soruları ve cevapları! 2024 LGS Sayısal soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF indir ekranı!
Giriş Tarihi: 02.06.2024 10:05 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 10:05

LGS Matematik Fen Bilimleri soruları ve cevapları! 2024 LGS Sayısal soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF indir ekranı!

Liselere Geçiş Sistemi olarak bilinen ve her yıl yapılan liseye geçiş bu yıl 2 Haziran 2024 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlendi. Pazar günü gerçekleşen sınav iki oturum şeklinde düzenlendi. İlk oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil derslerinin sorularını yanıtlayan öğrenciler, ikinci oturumda Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorumlu tutuldu. Peki, 2024 LGS Matematik ve Fen Bilgisi sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman yayınlanacak? Sınavın ardından LGS sayısal soru ve cevap anahtarına sabah.com.tr üzerinden ulaşabileceksiniz. İşte, LGS sayısal soruları ve cevap anahtarı 2024!

LGS Matematik Fen Bilimleri soruları ve cevapları! 2024 LGS Sayısal soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF indir ekranı!

1 milyona aşkın öğrenci bugün LGS sınavıyla yeni bir heyecana adım attı. İki oturumdan oluşan Liselere Geçiş Sistemi Sınavında ilk oturumda 50 soru için 75 dakika, ikinci oturum için ise 40 soru 80 dakika olacak şekilde uygulandı. Sonuçların 28 Haziran'da ilan edileceği sınavda 2024 LGS Sayısal soru ve cevapları PDF araştırılıyor. Peki, LGS Matematik-Fen Bilimleri soruları ve cevapları yayımlandı mı? İşte, 2024 LGS Sayısal soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF indir ekranı!

LGS Matematik Fen Bilimleri soruları ve cevapları! 2024 LGS Sayısal soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF indir ekranı!

LGS CEVAP ANAHTARI (KİTAPÇIĞI) SORGULAMA EKRANI

LGS soruları ve cevapları internet üzerinden açıklanacak. Adaylara sınav sonrası cevap kitapçıkları geri verilmezken meb.gov.tr adresi üzerinden sözel ve sayısal kitapçık ayrı ayrı paylaşılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "2024 LGS soruları ve cevap anahtarı açıklandı" duyurusu geldikten sonra adaylar meb.gov.tr adresinden veya aşağıdaki bağlantılar üzerinden cevap anahtarlarını görüntüleyebilir.

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LGS Matematik Fen Bilimleri soruları ve cevapları! 2024 LGS Sayısal soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF indir ekranı!

LGS cevap anahtarının erişime açılmasının ardından sayfanın en alt bölümünde adaylar sınavda karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını A,B,C,D şeklinde şık olarak görüntüleyebilirler.

Sınavın ardından LGS soruları ve cevap anahtarı kitapçığına sabah.com.tr'den ulaşabileceksiniz.

LGS Matematik Fen Bilimleri soruları ve cevapları! 2024 LGS Sayısal soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF indir ekranı!

LGS SINAVINDA HANGİ TESTTEN KAÇ SORU SORULDU?

SÖZEL OTURUM

  • Türkçe 20
  • T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10
  • Yabancı Dil 10


SAYISAL OTURUM

  • Matematik 20
  • Fen Bilimleri 20
LGS Matematik Fen Bilimleri soruları ve cevapları! 2024 LGS Sayısal soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF indir ekranı!

DERSLERİN AĞIRLIK KATSAYILARI

LGS merkezi sınavında ağırlıklı standart puanlar hesaplanırken ağırlık katsayıları dikkate alınıyor. Kılavuzda yer alan ağırlık katsayıları aşağıda verilmiştir.

  • Türkçe 4
  • Matematik 4
  • Fen Bilimleri 4
  • T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1
  • Yabancı Dil 1
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