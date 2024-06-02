Haberler
Yaşam
LGS Matematik Fen Bilimleri soruları ve cevapları! 2024 LGS Sayısal soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF indir ekranı!
Giriş Tarihi: 02.06.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
10:05
LGS Matematik Fen Bilimleri soruları ve cevapları! 2024 LGS Sayısal soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF indir ekranı!
Liselere Geçiş Sistemi olarak bilinen ve her yıl yapılan liseye geçiş bu yıl 2 Haziran 2024 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlendi. Pazar günü gerçekleşen sınav iki oturum şeklinde düzenlendi. İlk oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil derslerinin sorularını yanıtlayan öğrenciler, ikinci oturumda Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorumlu tutuldu. Peki, 2024 LGS Matematik ve Fen Bilgisi sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman yayınlanacak? Sınavın ardından LGS sayısal soru ve cevap anahtarına sabah.com.tr üzerinden ulaşabileceksiniz. İşte, LGS sayısal soruları ve cevap anahtarı 2024!