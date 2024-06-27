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LGS MESLEK LİSESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALAR 2024 | Meslek Liseleri taban puanları son durum İstanbul, Ankara, İzmir…
Giriş Tarihi: 27.06.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
18:59
LGS MESLEK LİSESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALAR 2024 | Meslek Liseleri taban puanları son durum İstanbul, Ankara, İzmir…
LGS sonuçları açıklanıyor. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemleri gerçekleştirilecek. lise eğitimine istedikleri okullarda devam etmek isteyen öğrenciler kendilerine uygun okulları tercih edecek. LGS taban puanları okul tercihi yapmak öğrenciler için hol haritası belirliyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında lise eğitimine başlayacak öğrenciler için heyecanlı süreç başlıyor. Meslek Lisesi tercih edecek öğrenciler Meslek Lisesi taban puanları 2024 araştırmasına başladı.Meb.gov.tr üzerinden her sene lise taban puanları açıklanıyor. Peki, Meslek Lisesi taban puanları İstanbul, Ankara, İzmir kaç puanla kapatır, en yüksek puan kaç? İşte, liselerin taban puanları