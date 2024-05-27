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Haberler Yaşam LGS ÖRNEK SORULARI VE ÇÖZÜMLÜ CEVAPLAR! MEB 2024 Türkçe, Matematik, Fen LGS örnek sınav soruları tıkla-çöz
Giriş Tarihi: 27.05.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 11:52

LGS ÖRNEK SORULARI VE ÇÖZÜMLÜ CEVAPLAR! MEB 2024 Türkçe, Matematik, Fen LGS örnek sınav soruları tıkla-çöz

LGS örnek soruları gündemde. Liseleri Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım başladı. Sınava yalnızca birkaç gün kaldı. Sınava günler kala son düzlükte sınava girecek adaylar kendilerini denemek ve seviyelerini ölçmek adına MEB tarafından yayınlanan LGS örnek soruları araştırıyor. 2 Haziran tarihinde gerçekleşecek sınavın örnek sorularını Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. İşte MEB LGS Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri örnek sınav soruları ve çözümleri

LGS ÖRNEK SORULARI VE ÇÖZÜMLÜ CEVAPLAR! MEB 2024 Türkçe, Matematik, Fen LGS örnek sınav soruları tıkla-çöz

Liselere Geçiş Sınavı(LGS) bu yıl 2 Haziran'da yapılacak. Sınava sayılı günler kala öğrenciler tarafından LGS örnek soruları çözümleriyle birlikte araştırılmaya başladı. Öğrencilerin son düzlükte tüm konuları tekrar gözden geçirmek ve sınav formatına uygun sorularla deneme yapmak adına faydalanacağı örnek sorular çözümleriyle erişime açıldı. İşte MEB ile 2024 LGS Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri örnek sınav soruları.

LGS ÖRNEK SORULARI VE ÇÖZÜMLÜ CEVAPLAR! MEB 2024 Türkçe, Matematik, Fen LGS örnek sınav soruları tıkla-çöz

2024 LGS ÖRNEK SORULARI YAYIMLANDI
ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere destek olmak amacıyla hazırladığı yeni örnek soru ve çözümlü videoları yayımlandı.
MEB'den yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik yeni örnek soru kitapçıkları öğrencilerin erişimine açıldı.

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LGS ÖRNEK SORULARI VE ÇÖZÜMLÜ CEVAPLAR! MEB 2024 Türkçe, Matematik, Fen LGS örnek sınav soruları tıkla-çöz

Örnek soru kitapçıklarında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar soru, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise beşer soru olmak üzere 45 soru yer alıyor.
Örnek sorularda 8'inci sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinin öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlar esas alındı.

LGS ÖRNEK SORULARI VE ÇÖZÜMLÜ CEVAPLAR! MEB 2024 Türkçe, Matematik, Fen LGS örnek sınav soruları tıkla-çöz

çözme, analiz yapma ve eleştirel düşünme gibi bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlandı.
Soruların hazırlanmasında, ilgili derslerin öğretim programında belirtilen konu ve kazanımlar ile ders kitapları rehber alındı.
Soruların çözümleri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "YouTube" kanalından da izlenebiliyor.
Örnek sınav sorularına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz;

LGS ÖRNEK SORULARI VE ÇÖZÜMLÜ CEVAPLAR! MEB 2024 Türkçe, Matematik, Fen LGS örnek sınav soruları tıkla-çöz

LGS SAYISAL VE SÖZEL ÖRNEK SORULAR

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