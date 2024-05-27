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LGS ÖRNEK SORULARI VE ÇÖZÜMLÜ CEVAPLAR! MEB 2024 Türkçe, Matematik, Fen LGS örnek sınav soruları tıkla-çöz
Giriş Tarihi: 27.05.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
11:52
LGS ÖRNEK SORULARI VE ÇÖZÜMLÜ CEVAPLAR! MEB 2024 Türkçe, Matematik, Fen LGS örnek sınav soruları tıkla-çöz
LGS örnek soruları gündemde. Liseleri Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım başladı. Sınava yalnızca birkaç gün kaldı. Sınava günler kala son düzlükte sınava girecek adaylar kendilerini denemek ve seviyelerini ölçmek adına MEB tarafından yayınlanan LGS örnek soruları araştırıyor. 2 Haziran tarihinde gerçekleşecek sınavın örnek sorularını Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. İşte MEB LGS Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri örnek sınav soruları ve çözümleri