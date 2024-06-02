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Haberler Yaşam LGS Puan Hesaplama 2024 Ekranı - MEB ile 2024 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) Ortalama Puan Ve Net Hesaplama Motoru
Giriş Tarihi: 02.06.2024 01:51 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 01:51

LGS Puan Hesaplama 2024 Ekranı - MEB ile 2024 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) Ortalama Puan Ve Net Hesaplama Motoru

LGS puan hesaplama 2024 robotu sınav sonrası gündemdeki yerini alacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, bu yıl 2 Haziran Pazar günü düzenlenecek. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda yapılan Lise Sınavı sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak. İyi bir liseye girme hayali kuran 8. sınıf öğrencileri, soru ve cevapların yayımlanmasının ardından tahmini puanlarını hesaplamak için harekete geçecek. Peki, 2024 LGS puan hesaplama nasıl yapılır, 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İşte, MEB ile Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ortalama puan ve net hesaplama motoru…

LGS Puan Hesaplama 2024 Ekranı - MEB ile 2024 Liseye Geçiş Sınavı LGS Ortalama Puan Ve Net Hesaplama Motoru

LGS puan hesaplama nasıl yapılır, 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu soruları Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı sonrası gündeme gelecek. Milli Eğitim Bakanlığı takvimi doğrultusunda LGS sınavı, 2 Haziran 2024 Pazar günü düzenlenecek. Sınava ait sorular ve cevapların aynı gün içerisinde yayınlanması bekleniyor. Ortaokul son sınıf öğrencileri, paylaşılan soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına göz atarak tahmini puan hesaplaması yapabilecek. Kılavuza göre, öğrencilerin ham puanı standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü ile hesaplanacak. İşte, MEB ile 2024 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ortalama puan ve net hesaplama motoru…

LGS Puan Hesaplama 2024 Ekranı - MEB ile 2024 Liseye Geçiş Sınavı LGS Ortalama Puan Ve Net Hesaplama Motoru

LGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2024 sınav uygulama takvimine göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran 2024 Pazar günü düzenlenecek.

Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda yapılacak.

Bu yıl 8. sınıf sınav tarihine göre işlenen tüm konular sınav kapsamında olacak.

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LGS Puan Hesaplama 2024 Ekranı - MEB ile 2024 Liseye Geçiş Sınavı LGS Ortalama Puan Ve Net Hesaplama Motoru

LGS SINAV SÜRESİ VE SORU SAYISI 2024

Merkezi sınavın birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturumu 11.30'da başlayacak ve saat 12.50'de sınav sona erecek. İki oturum hâlinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün tamamlanacak.

Sınavın birinci oturumu, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika olacak. Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil soruları yöneltilecek.

İkinci oturum 40 soruluk sayısal alandan oluşacak. Öğrencilere 80 dakika sürenin verileceği bu oturumda, matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular sorulacak.

LGS Puan Hesaplama 2024 Ekranı - MEB ile 2024 Liseye Geçiş Sınavı LGS Ortalama Puan Ve Net Hesaplama Motoru

LGS SORULARI VE CEVAPLARI SABAH.COM.TR'DE OLACAK!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS 2024) sınav soruları ve cevap anahtarı sonuçlar öncesi adayların erişimine sunuluyor. MEB tarafından hazırlanan kitapçıklar sınav sonrası sabah.com.tr'de olacak.

LGS soruları ve cevapları üzerinden adaylar puan hesaplama işlemlerini gerçekleştirerek sınavda yaptıkları net sayılarını kendi hesapları ile belirleyebilecek.

LGS Puan Hesaplama 2024 Ekranı - MEB ile 2024 Liseye Geçiş Sınavı LGS Ortalama Puan Ve Net Hesaplama Motoru

LGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

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