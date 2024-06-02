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LGS Puan Hesaplama 2024 Ekranı - MEB ile 2024 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) Ortalama Puan Ve Net Hesaplama Motoru
Giriş Tarihi: 02.06.2024 01:51
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
01:51
LGS puan hesaplama 2024 robotu sınav sonrası gündemdeki yerini alacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, bu yıl 2 Haziran Pazar günü düzenlenecek. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda yapılan Lise Sınavı sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak. İyi bir liseye girme hayali kuran 8. sınıf öğrencileri, soru ve cevapların yayımlanmasının ardından tahmini puanlarını hesaplamak için harekete geçecek. Peki, 2024 LGS puan hesaplama nasıl yapılır, 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İşte, MEB ile Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ortalama puan ve net hesaplama motoru…