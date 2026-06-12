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Haberler Yaşam LGS Sınav Giriş Belgesi Sorgulama | MEB 2026 LGS sınavı ne zaman, hangi saatlerde yapılacak?
Giriş Tarihi: 12.06.2026 07:38 Güncelleme Tarihi: 12.06.2026 07:41

LGS Sınav Giriş Belgesi Sorgulama | MEB 2026 LGS sınavı ne zaman, hangi saatlerde yapılacak?

2026 LGS sınavı için geri sayım başladı. 8. sınıf öğrencilerinin hayallerindeki lisede eğitim görmesinde belirleyici rol oynayan sınava dair bilgiler netleşti. MEB tarafından yapılan açıklama ile LGS sınav giriş belgesi adayların erişimine açıldı. İşte adım adım e-Okul sınav yeri sorgulama detayları…

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LGS Sınav Giriş Belgesi Sorgulama | MEB 2026 LGS sınavı ne zaman, hangi saatlerde yapılacak?

Bu yıl toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek olan LGS süreci, eğitim gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılan LGS sınav giriş belgesi ile adaylar; sınava girecekleri okul, bina, salon ve sıra bilgilerini öğrenecek. Böylece 2026 Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın tarihi, saati ve giriş belgesi bilgileri adayların yakın takibinde yer aldı.

LGS Sınav Giriş Belgesi Sorgulama | MEB 2026 LGS sınavı ne zaman, hangi saatlerde yapılacak?

2026 LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı, 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren fotoğraflı ve onaylı LGS sınav giriş belgelerini e-Okul sistemi (https://e-okul.meb.gov.tr) üzerinden adayların erişimine açtı.

Öğrencilerin sınav günü hem bu belgeyi hem de geçerli bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ E-OKUL SORGULAMA EKRANI

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LGS Sınav Giriş Belgesi Sorgulama | MEB 2026 LGS sınavı ne zaman, hangi saatlerde yapılacak?

2026 LGS SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan güncel açıklamaya göre; 2026 LGS merkezi sınavı 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Daha önce 14 Haziran Pazar günü yapılacağı duyurulan sınav, A Milli Takımımızın Dünya Kupası maç takvimiyle çakışmaması ve şehirlerdeki olası yoğunluğu önlemek adına bir gün öne çekildi.

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LGS Sınav Giriş Belgesi Sorgulama | MEB 2026 LGS sınavı ne zaman, hangi saatlerde yapılacak?

LGS SINAV SAATLERİ VE OTURUM SÜRECİ NASIL OLACAK?

Birinci Oturum (Sözel): Saat 09.30'da başlayacak. Türkçe, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, Din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek. Bu oturum 10.45'te tamamlanacak.

İkinci Oturum (Sayısal): Saat 11.30'da başlayacak. Adaylara, Matematik ve Fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre tanınacak. Sayısal oturum ise saat 12.50'de sona erecek.

LGS Sınav Giriş Belgesi Sorgulama | MEB 2026 LGS sınavı ne zaman, hangi saatlerde yapılacak?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 10 Temmuz'da " www.meb.gov.tr " adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere göre esas içerik tabloları da aynı anda yayımlanacak.

Tercih işlemleri, 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#LGS #MEB

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