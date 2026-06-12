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LGS Sınav Giriş Belgesi Sorgulama | MEB 2026 LGS sınavı ne zaman, hangi saatlerde yapılacak?
Giriş Tarihi: 12.06.2026 07:38
Güncelleme Tarihi: 12.06.2026 07:41
LGS Sınav Giriş Belgesi Sorgulama | MEB 2026 LGS sınavı ne zaman, hangi saatlerde yapılacak?
2026 LGS sınavı için geri sayım başladı. 8. sınıf öğrencilerinin hayallerindeki lisede eğitim görmesinde belirleyici rol oynayan sınava dair bilgiler netleşti. MEB tarafından yapılan açıklama ile LGS sınav giriş belgesi adayların erişimine açıldı. İşte adım adım e-Okul sınav yeri sorgulama detayları…