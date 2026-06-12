LGS Sınav Giriş Belgesi Sorgulama | MEB 2026 LGS sınavı ne zaman, hangi saatlerde yapılacak?

Bu yıl toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek olan LGS süreci, eğitim gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılan LGS sınav giriş belgesi ile adaylar; sınava girecekleri okul, bina, salon ve sıra bilgilerini öğrenecek. Böylece 2026 Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın tarihi, saati ve giriş belgesi bilgileri adayların yakın takibinde yer aldı.