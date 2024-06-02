LGS SINAV SAATİ VE SÜRESİ: 2024 LGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor, 1 oturum kaç soru, kaç dakika olacak?

LGS sınav saati ve süresi 2024 yılı Liselere Geçiş Sistemi sınavına giren adaylar ve velileri tarafından mercek altına alınıyor. Adayların sözel ve sayısal yeterlilikleri ile yabancı dil bilgilerinin ölçüldüğü sınav bugün iki oturumda düzenlenecek. Bu noktada 2024 LGS sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor gibi sorular gündeme gelirken, LGS 1 oturum kaç soru ve kaç dakika sorusu da merak uyandırıyor. İşte sınav saati ve süresi.