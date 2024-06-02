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LGS SINAV SAATİ VE SÜRESİ: 2024 LGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor, 1 oturum kaç soru, kaç dakika olacak?
Giriş Tarihi: 02.06.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
09:51
LGS SINAV SAATİ VE SÜRESİ: 2024 LGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor, 1 oturum kaç soru, kaç dakika olacak?
MEB 2024 LGS sınavı için heyecan dorukta! Bir milyonu aşkın öğrencinin iyi bir lisede öğrenim görmek için aylardır emek verdiği sınav günü geldi çattı. Veliler ve öğrenciler 2024 LGS sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor sorusuyla LGS sınav saati ve süresi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurularını takip ediyor. İki oturumda gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi Sınavı'nın ilk oturumu sözel, ikincisi sayısal alandan oluşacak. Peki, 1 oturum kaç soru ve kaç dakika? İşte yanıtı.