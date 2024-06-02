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Haberler Yaşam LGS SINAV SAATİ VE SÜRESİ: 2024 LGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor, 1 oturum kaç soru, kaç dakika olacak?
Giriş Tarihi: 02.06.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 09:51

LGS SINAV SAATİ VE SÜRESİ: 2024 LGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor, 1 oturum kaç soru, kaç dakika olacak?

MEB 2024 LGS sınavı için heyecan dorukta! Bir milyonu aşkın öğrencinin iyi bir lisede öğrenim görmek için aylardır emek verdiği sınav günü geldi çattı. Veliler ve öğrenciler 2024 LGS sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor sorusuyla LGS sınav saati ve süresi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurularını takip ediyor. İki oturumda gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi Sınavı'nın ilk oturumu sözel, ikincisi sayısal alandan oluşacak. Peki, 1 oturum kaç soru ve kaç dakika? İşte yanıtı.

LGS SINAV SAATİ VE SÜRESİ: 2024 LGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor, 1 oturum kaç soru, kaç dakika olacak?

LGS sınav saati ve süresi 2024 yılı Liselere Geçiş Sistemi sınavına giren adaylar ve velileri tarafından mercek altına alınıyor. Adayların sözel ve sayısal yeterlilikleri ile yabancı dil bilgilerinin ölçüldüğü sınav bugün iki oturumda düzenlenecek. Bu noktada 2024 LGS sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor gibi sorular gündeme gelirken, LGS 1 oturum kaç soru ve kaç dakika sorusu da merak uyandırıyor. İşte sınav saati ve süresi.

LGS SINAV SAATİ VE SÜRESİ: 2024 LGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor, 1 oturum kaç soru, kaç dakika olacak?

LGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav bugün gerçekleştiriliyor.

Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda yapılacak.

Birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacak ve saat 12.50'de sınav sona erecek. Bu yıl 8. sınıf sınav tarihine göre işlenen tüm konular sınav kapsamında olacak.

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LGS SINAV SAATİ VE SÜRESİ: 2024 LGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor, 1 oturum kaç soru, kaç dakika olacak?

LGS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Merkezi sınavın birinci oturumu 09.30'da ve ikinci oturumu 11.30'da başlayacak. İki oturum halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün tamamlanacak.

LGS SINAV SAATİ VE SÜRESİ: 2024 LGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor, 1 oturum kaç soru, kaç dakika olacak?

LGS 1 OTURUM KAÇ DAKİKA?

Sınavın birinci oturumu, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika olacak. Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil soruları yöneltilecek.

İkinci oturum 40 soruluk sayısal alandan oluşacak. Öğrencilere 80 dakika sürenin verileceği bu oturumda, matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular sorulacak.

LGS SINAV SAATİ VE SÜRESİ: 2024 LGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor, 1 oturum kaç soru, kaç dakika olacak?

LGS SORULARI VE CEVAPLARI SABAH.COM.TR'DE OLACAK!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS 2024) sınav soruları ve cevap anahtarı sonuçlar öncesi adayların erişimine sunuluyor. MEB tarafından hazırlanan kitapçıklar sınav sonrası sabah.com.tr'de olacak.

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