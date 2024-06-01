LGS sınav sonuçları sorgulama tarihi 2024 açıklandı! MEB ile LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sınav sonuçları sorgulama meb.gov.tr üzerinden gerçekleşecek. 2 Haziranda yapılan sınav sonrası e-okul üzerinden de sınava ait bilgilere ulaşılabilecek. Lise sınavı hangi tarihte açıklanacak merak konusu. Konuyla ilgili kılavuzda MEB açıklaması bulunuyor. Peki; 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?