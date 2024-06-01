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LGS sınav sonuçları sorgulama tarihi 2024 açıklandı! MEB ile LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 01.06.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
17:03
LGS sınav sonuçları sorgulama tarihi 2024 açıklandı! MEB ile LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS 2024) 2 Haziran Pazar günü gerçekleştiriliyor. Hedefledikleri lise için sınava katılan adaylar puanlarını aldıktan sonra tercih işlemlerini bekleyecek. Öncesinde LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur gibi sorular gündemdeki yerini almış durumda. MEB ile LGS sınav sonuçları sorgulama tarihi yayında!