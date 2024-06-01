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Haberler Yaşam LGS sınav sonuçları sorgulama tarihi 2024 açıklandı! MEB ile LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 01.06.2024 17:03 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 17:03

LGS sınav sonuçları sorgulama tarihi 2024 açıklandı! MEB ile LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS 2024) 2 Haziran Pazar günü gerçekleştiriliyor. Hedefledikleri lise için sınava katılan adaylar puanlarını aldıktan sonra tercih işlemlerini bekleyecek. Öncesinde LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur gibi sorular gündemdeki yerini almış durumda. MEB ile LGS sınav sonuçları sorgulama tarihi yayında!

LGS sınav sonuçları sorgulama tarihi 2024 açıklandı! MEB ile LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sınav sonuçları sorgulama meb.gov.tr üzerinden gerçekleşecek. 2 Haziranda yapılan sınav sonrası e-okul üzerinden de sınava ait bilgilere ulaşılabilecek. Lise sınavı hangi tarihte açıklanacak merak konusu. Konuyla ilgili kılavuzda MEB açıklaması bulunuyor. Peki; 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sınav sonuçları sorgulama tarihi 2024 açıklandı! MEB ile LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS SINAVI 2 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ!

2 Haziran Pazar günü yapılacak LGS sınavı sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden oluşuyor ve öğrencilere toplamda 90 soru yöneltiliyor.

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LGS sınav sonuçları sorgulama tarihi 2024 açıklandı! MEB ile LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözel alandaki 50 soru için adaylara 75 dakika süre veriliyor. 09:30'da başlayan ilk oturum 10:45'te sona eriyor.

İkinci oturum olan sayısal alandaki 40 soru için 80 dakika süre veriliyor. 11:30'da başlayan oturum matematik ve fen bilimleri derslerini kapsıyor.

LGS sınav sonuçları sorgulama tarihi 2024 açıklandı! MEB ile LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı 28 Haziran günü erişime açılacak. Sonuçların erken açıklanma ihtimaline karşı Milli Eğitim Bakanlığı açıklamaları takip ediliyor.

LGS sınav sonuçları sorgulama tarihi 2024 açıklandı! MEB ile LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 2024 KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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