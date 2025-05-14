Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş belgeleri yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 2025 LGS takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için başvuru süreci tamamlandı. Gözler şimdi sınav tarihi ve sınav giriş belgelerinde. 2025 yılında gerçekleştirilecek LGS, her yıl olduğu gibi Haziran ayında yapılacak. Öğrencilerin kaliteli ve tercih edilen liselere yerleşebilmeleri için büyük önem taşıyan bu merkezi sınav, eğitim hayatında önemli bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor. Peki, LGS 2025 sınavı ne zaman, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? İşte detaylar...