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Giriş Tarihi: 14.05.2025 11:22 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 11:22

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş belgeleri yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 2025 LGS takvimi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav için geri sayım devam ederken, sınav giriş belgeleri de gündemin öne çıkan başlıklarından biri haline geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 LGS'ye dair sınav yerlerinin açıklanacağı tarihi yayımladığı kılavuz aracılığıyla paylaştı. Peki, LGS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak, nereden ve nasıl sorgulanır?

Liselere Geçiş Sistemi LGS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 2025 LGS takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için başvuru süreci tamamlandı. Gözler şimdi sınav tarihi ve sınav giriş belgelerinde. 2025 yılında gerçekleştirilecek LGS, her yıl olduğu gibi Haziran ayında yapılacak. Öğrencilerin kaliteli ve tercih edilen liselere yerleşebilmeleri için büyük önem taşıyan bu merkezi sınav, eğitim hayatında önemli bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor. Peki, LGS 2025 sınavı ne zaman, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? İşte detaylar...

Liselere Geçiş Sistemi LGS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 2025 LGS takvimi

LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı sınav kılavuzuna göre, öğrencilerin fotoğraflı LGS sınav giriş belgeleri 27 Mayıs tarihinden itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden erişime açılacak.

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Liselere Geçiş Sistemi LGS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 2025 LGS takvimi

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
LGS kapsamındaki merkezî sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek.

Liselere Geçiş Sistemi LGS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 2025 LGS takvimi

2025 LGS NE ZAMAN?
Bu sene Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 15 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak.

İKi oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak.

Sözel alandan oluşan birinci oturumda 50 soru yer alacak ve sınav 75 dakika sürecek. Sayısal alandaki ikinci oturum ise 40 sorudan oluşacak ve 80 dakika sürecek.

Liselere Geçiş Sistemi LGS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 2025 LGS takvimi
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