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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş belgeleri yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 2025 LGS takvimi
Giriş Tarihi: 14.05.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
11:22
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş belgeleri yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 2025 LGS takvimi
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav için geri sayım devam ederken, sınav giriş belgeleri de gündemin öne çıkan başlıklarından biri haline geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 LGS'ye dair sınav yerlerinin açıklanacağı tarihi yayımladığı kılavuz aracılığıyla paylaştı. Peki, LGS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak, nereden ve nasıl sorgulanır?