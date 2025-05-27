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LGS SINAV TAKVİMİ 2025 | MEB ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 27.05.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
11:44
LGS SINAV TAKVİMİ 2025 | MEB ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu?
2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına kısa süre kala heyecan artıyor. Ortaokul son sınıf öğrencilerinin liseye geçişte önemli bir adım atacağı sınav öncesi, başvuru işlemleri tamamlandı. Şimdi ise sınava nerede gireceklerini öğrenmek isteyen adaylar sınav giriş belgelerine odaklandı. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? LGS sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar.