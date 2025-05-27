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Haberler Yaşam LGS SINAV TAKVİMİ 2025 | MEB ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 27.05.2025 11:43 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 11:44

LGS SINAV TAKVİMİ 2025 | MEB ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu?

2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına kısa süre kala heyecan artıyor. Ortaokul son sınıf öğrencilerinin liseye geçişte önemli bir adım atacağı sınav öncesi, başvuru işlemleri tamamlandı. Şimdi ise sınava nerede gireceklerini öğrenmek isteyen adaylar sınav giriş belgelerine odaklandı. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? LGS sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar.

LGS SINAV TAKVİMİ 2025 | MEB ile Liselere Geçiş Sistemi LGS ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak sınav için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen sınav takvimi doğrultusunda başvurular tamamlandı. Şimdi gözler, öğrencilerin sınava girecekleri okulları gösteren fotoğraflı sınav giriş belgelerinde. Peki; LGS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı, sınav ne zaman, kaç gün kaldı? İşte detaylar.

LGS SINAV TAKVİMİ 2025 | MEB ile Liselere Geçiş Sistemi LGS ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu?

2025 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınav tarihi netleşti. Buna göre, LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.

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LGS SINAV TAKVİMİ 2025 | MEB ile Liselere Geçiş Sistemi LGS ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu?

SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 4 Haziran'dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

LGS SINAV TAKVİMİ 2025 | MEB ile Liselere Geçiş Sistemi LGS ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu?

LGS SINAVI OTURUM SÜRESİ VE SORU DAĞILIMI
15 Haziran'da yapılacak sınavın birinci oturumu saat 09.30'da başlayacak.

Bu oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden 50 soru sorulacak, 75 dakika süre verilecek.

Saat 11.30'da başlayacak ikinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.

LGS SINAV TAKVİMİ 2025 | MEB ile Liselere Geçiş Sistemi LGS ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri, posta yoluyla gönderilmeyecek.