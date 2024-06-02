LGS sınav yorumları || LGS nasıldı, zor muydu kolay mıydı? İşte, 2 Haziran 2024 LGS yorumları...

2024 LGS sınav yorumları gündemde. Bu yıl 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvuruda bulunduğu sınav için sosyal medya mecralarında LGS etiketiyle sınav yorumları paylaşılmaya başlandı. Sınava katılım sağlayan öğlenciler sosyal medya aracılığıyla LGS zor muydu, kolay mıydı sorusuna yanıt arıyor. Peki, LGS nasıldı, zor muydu kolay mıydı? İşte, LGS sınav yorumları!