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LGS sınav yorumları || LGS nasıldı, zor muydu kolay mıydı? İşte, 2 Haziran 2024 LGS yorumları...
Giriş Tarihi: 02.06.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
10:58
2 Haziran Pazar günü yapılan Liselere Geçiş Sınavı'nın ardından, sınavdan çıkan 1 milyonu aşkın öğrenci odağını LGS sınav yorumlarına çevirdi. Öğrenciler ve velileri bu yılki oturumda öğrencilerin hangi soru ve konularda zorlandığını merak ediyor. Özellikle sosyal medya üzerinden sıkça yapılan yorumlar sınava katılım sağlayan öğrenciler için rehber niteliği taşıyor. Geçtiğimiz 2023 yılında kimi öğrenciler sınav için kolay derken, bazıları da zorlandığını açıklamıştı. Peki, bu yıl LGS nasıldı, zor muydu kolay mıydı? İşte, 2024 LGS yorumları...