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LGS son başvuru günü! MEB ile 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ne zaman, başvuru nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
10:08
LGS son başvuru günü! MEB ile 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ne zaman, başvuru nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım başladı. LGS son başvuru günü değerlendirirken öğrenciler ve veliler işlemlerini okul müdürlükleri ile kontrol ediyor. Lise sınavı için hazırlık süreci sürüyor. Merkezi sistem haricinde okul tercihi yapacak olanlar takvimi takip ediyor. Peki; MEB takvimi ile 2025 LGS sınavı ne zaman, başvuru nasıl yapılır?