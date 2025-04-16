Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam LGS son başvuru günü! MEB ile 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ne zaman, başvuru nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 10:01 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 10:08

LGS son başvuru günü! MEB ile 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım başladı. LGS son başvuru günü değerlendirirken öğrenciler ve veliler işlemlerini okul müdürlükleri ile kontrol ediyor. Lise sınavı için hazırlık süreci sürüyor. Merkezi sistem haricinde okul tercihi yapacak olanlar takvimi takip ediyor. Peki; MEB takvimi ile 2025 LGS sınavı ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

LGS son başvuru günü! MEB ile 2025 Liselere Geçiş Sistemi LGS ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

LGS son başvuru günü ne zaman, başvurular bitti mi merak ediliyor. e-Okul VBS öğrenci sistemi üzerinden kontrol edilen bilgilerle birlikte hedefledikleri liseye yerleşmek isteyen öğrenciler sınav için alarmlarını kurdu. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kılavuzu takip ediliyor. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman, başvuru nasıl ve nereden yapılır?

LGS son başvuru günü! MEB ile 2025 Liselere Geçiş Sistemi LGS ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

LGS SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2025 sınavı 15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
LGS son başvuru günü! MEB ile 2025 Liselere Geçiş Sistemi LGS ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

LGS BAŞVURU SON GÜN!

15 Haziran 2025'te düzenlenecek sınav başvurulraı 2-16 Nisan 2025 tarihleri arasında alınıyor. Başvuruların son tarihini kaçırmak istemeyenler bugün işlemlerini tamamlayacak. Daha önce 11 Nisan olan tarih idari izin nedeniyle 16 Haziran tarihine çekilmişti.

Ayrıca okul müdürlüklerinin onay işlemleri için son tarih de güncellendi. Önceden 14 Nisan 2025 olarak belirlenen onay süresi, 17 Nisan 2025 saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

İşte, başvuru adımları:

LGS son başvuru günü! MEB ile 2025 Liselere Geçiş Sistemi LGS ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Katılımın isteğe bağlı olduğu sınava girmek isteyen öğrenciler, başvurularını e-Okul sistemi (eokul.meb.gov.tr) üzerinden yapabilecek.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda eğitim gören öğrenciler, başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak. Öğrenciler, başvurularının durumunu elektronik ortamdan takip edebilecek.

E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

LGS son başvuru günü! MEB ile 2025 Liselere Geçiş Sistemi LGS ne zaman, başvuru nasıl yapılır?