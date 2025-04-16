LGS son başvuru günü! MEB ile 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

LGS son başvuru günü ne zaman, başvurular bitti mi merak ediliyor. e-Okul VBS öğrenci sistemi üzerinden kontrol edilen bilgilerle birlikte hedefledikleri liseye yerleşmek isteyen öğrenciler sınav için alarmlarını kurdu. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kılavuzu takip ediliyor. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman, başvuru nasıl ve nereden yapılır?