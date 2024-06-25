LGS sınav sonuçları meb.gov.tr’den duyurulacak! 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü?

LGS sonuçları açıklandı duyurusu için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi Sınavı 2 Haziran Pazar günü yapılmıştı. Türkiye genelinde yapılan sınavlara katılım sağlayan öğrenciler ve velileri, "LGS sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı" sorularına yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıl sonuçlar beklenenden birkaç gün önce erişime açılması sebebiyle www.meb.gov.tr adresi üzerinde kontroller hız kazandı. Peki, 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte MEB ile LGS sınav sonuçları 2024 sorgulama ekranı.