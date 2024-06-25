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Giriş Tarihi: 25.06.2024 08:59 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 08:59

LGS sınav sonuçları meb.gov.tr'den duyurulacak! 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü?

MEB takvimi ile 28 Haziran Cuma günü erişime açılacak LGS sonuçları için açıklandı duyurusu bekleniyor. 2 Haziran Pazar günü yapılan Liselere Geçiş Sistemi sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz yıl düzenlenen sınavın sonuçları beklenenden 3 gün önce açıklanmıştı. Durum böyle olunca öğrenciler ve velileri MEB duyuları ile sonuçların erkenden açıklanıp açıklanmayacağını öğrenmek istiyor. Peki, 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte meb.gov.tr erkanı ile LGS sınav sonuçları sorgulama…

LGS sınav sonuçları meb.gov.tr’den duyurulacak! 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü?

LGS sonuçları açıklandı duyurusu için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi Sınavı 2 Haziran Pazar günü yapılmıştı. Türkiye genelinde yapılan sınavlara katılım sağlayan öğrenciler ve velileri, "LGS sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı" sorularına yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıl sonuçlar beklenenden birkaç gün önce erişime açılması sebebiyle www.meb.gov.tr adresi üzerinde kontroller hız kazandı. Peki, 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte MEB ile LGS sınav sonuçları 2024 sorgulama ekranı.

LGS sınav sonuçları meb.gov.tr’den duyurulacak! 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü?

LGS 2024 TAMAMLANDI!

8. sınıf olan 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvuruda bulunduğu Liselere Geçiş Sistemi (LGS 2024) 2 Haziran Pazar günü tamamlandı.

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LGS sınav sonuçları meb.gov.tr’den duyurulacak! 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü?

2024 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında LGS sonuç tarihi duyuruldu.

Buna göre; LGS sınav sonuçları, 28 Haziran 2024 Cuma günü açıklanacak. Sınav sonuçlarının öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.

LGS sınav sonuçları meb.gov.tr’den duyurulacak! 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü?

LGS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Geçtiğimiz yıl sonuçların beklenenden 3 gün önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilmesi sebebiyle bu sene de LGS sonuçlarının erken açıklanması yönünde beklentiler oluştu.

LGS sınav sonuçlarının erken açıklanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

LGS sınav sonuçları meb.gov.tr’den duyurulacak! 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü?

LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

LGS sınav sonuçlarının "www.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden ve e-okul VBS sistemi ile öğrenilmesi bekleniyor.

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