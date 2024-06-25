Haberler
Yaşam
LGS sınav sonuçları meb.gov.tr'den duyurulacak! 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü?
Giriş Tarihi: 25.06.2024 08:59
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
08:59
LGS sınav sonuçları meb.gov.tr'den duyurulacak! 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü?
MEB takvimi ile 28 Haziran Cuma günü erişime açılacak LGS sonuçları için açıklandı duyurusu bekleniyor. 2 Haziran Pazar günü yapılan Liselere Geçiş Sistemi sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz yıl düzenlenen sınavın sonuçları beklenenden 3 gün önce açıklanmıştı. Durum böyle olunca öğrenciler ve velileri MEB duyuları ile sonuçların erkenden açıklanıp açıklanmayacağını öğrenmek istiyor. Peki, 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte meb.gov.tr erkanı ile LGS sınav sonuçları sorgulama…