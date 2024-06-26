LGS SONUÇLARI SORGULAMA TARİHİ 2024 için heyecanlı bekleyiş! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, lise sınavı açıklandı mı?

LGS sonuçları nereden bakılıyor gündemdeki yerini aldı. 2 Haziran Pazar günü uygulanan LGS sonuçları ile ilgili araştırmalar tarih yaklaştıkça hız kazandı. Türkiye genelinde yapılan sınavlara katılım sağlayan öğrenciler ve velileri, "LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorularına yanıt arıyor. MEB konuya ilişkin tarihi duyurdu. Sonuçlar 28 Haziran Cuma günü erişime açılacak. Lakin sonuçların erken açılması da söz konusu olabiliyor. İşte LGS sonuçları sorgulama ekranı ve diğer detaylar…