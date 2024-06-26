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LGS SONUÇLARI SORGULAMA TARİHİ 2024 için heyecanlı bekleyiş! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, lise sınavı açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 26.06.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
18:44
LGS sonuçları açıklanıyor. 8. sınıfların katılımı ile yapılan Liseye Geçiş Sistemi sınavı sonuçları 28 Haziran Cuma günü açıklanacak. Öğrenciler ve velileri LGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. LGS sonuçları erken açıklanır mı sorusu diğer merak edilen konu. Zira geçtiğimiz yıl sonuçlar belirtilen tarihten üç gün önce duyurulmuştu. Peki LGS sonuçları nereden bakılıyor? İşte meb.gov.tr ekranı…