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Haberler Yaşam LGS SONUÇLARI SORGULAMA TARİHİ 2024 için heyecanlı bekleyiş! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, lise sınavı açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 26.06.2024 18:44 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 18:44

LGS SONUÇLARI SORGULAMA TARİHİ 2024 için heyecanlı bekleyiş! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, lise sınavı açıklandı mı?

LGS sonuçları açıklanıyor. 8. sınıfların katılımı ile yapılan Liseye Geçiş Sistemi sınavı sonuçları 28 Haziran Cuma günü açıklanacak. Öğrenciler ve velileri LGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. LGS sonuçları erken açıklanır mı sorusu diğer merak edilen konu. Zira geçtiğimiz yıl sonuçlar belirtilen tarihten üç gün önce duyurulmuştu. Peki LGS sonuçları nereden bakılıyor? İşte meb.gov.tr ekranı…

LGS SONUÇLARI SORGULAMA TARİHİ 2024 için heyecanlı bekleyiş! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, lise sınavı açıklandı mı?

LGS sonuçları nereden bakılıyor gündemdeki yerini aldı. 2 Haziran Pazar günü uygulanan LGS sonuçları ile ilgili araştırmalar tarih yaklaştıkça hız kazandı. Türkiye genelinde yapılan sınavlara katılım sağlayan öğrenciler ve velileri, "LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorularına yanıt arıyor. MEB konuya ilişkin tarihi duyurdu. Sonuçlar 28 Haziran Cuma günü erişime açılacak. Lakin sonuçların erken açılması da söz konusu olabiliyor. İşte LGS sonuçları sorgulama ekranı ve diğer detaylar…

LGS SONUÇLARI SORGULAMA TARİHİ 2024 için heyecanlı bekleyiş! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, lise sınavı açıklandı mı?

LGS 2024 TAMAMLANDI!

8. sınıf olan 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvuruda bulunduğu Liselere Geçiş Sistemi (LGS 2024) 2 Haziran Pazar günü tamamlandı.

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LGS SONUÇLARI SORGULAMA TARİHİ 2024 için heyecanlı bekleyiş! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, lise sınavı açıklandı mı?

2024 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında LGS sonuç tarihi duyuruldu.

Buna göre; LGS sınav sonuçları, 28 Haziran 2024 Cuma günü açıklanacak. Sınav sonuçlarının öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.

LGS SONUÇLARI SORGULAMA TARİHİ 2024 için heyecanlı bekleyiş! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, lise sınavı açıklandı mı?

LGS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

LGS sonuçları 28 Haziran 2024 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Adaylar bu ekran üzerinden TC kimlik numarası, Doğum tarihi (Gün, Ay ve yıl) olarak girdikten sonra ekran üzerinde yer alan güvenlik kodunu girerek sorgulama işlemini yapabilecek.

LGS MEB SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS SONUÇLARI SORGULAMA TARİHİ 2024 için heyecanlı bekleyiş! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, lise sınavı açıklandı mı?

LGS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Geçtiğimiz yıl sonuçların beklenenden 3 gün önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilmesi sebebiyle bu sene de LGS sonuçlarının erken açıklanması yönünde beklentiler oluştu.

LGS sınav sonuçlarının erken açıklanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

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