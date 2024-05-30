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Haberler Yaşam LGS SORU VE CEVAPLARI ne zaman yayımlanacak belli oldu mu? 2024 MEB LGS cevap anahtarı (sayısal-sözel) PDF indir bilgisi!
Giriş Tarihi: 30.05.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 11:49

LGS SORU VE CEVAPLARI ne zaman yayımlanacak belli oldu mu? 2024 MEB LGS cevap anahtarı (sayısal-sözel) PDF indir bilgisi!

LGS sınav sonuçlarıyla birlikte LGS soru ve cevapları da ne zaman açıklanacak sorusu sınava katılım sağlayacak olan adayların gündeminde! 2 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) soru dağılımında 40 sayısal, 50 sözel soru olacak şekilde toplamda 90 soru yer alacak. Söz konusu sınav hakkında adaylar LGS soru ve cevapları ne zaman yayımlanır merak ediyor. Peki, LGS soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, MEB LGS cevap anahtarı (sayısal-sözel) görüntüleme bilgisi!

LGS SORU VE CEVAPLARI ne zaman yayımlanacak belli oldu mu? 2024 MEB LGS cevap anahtarı sayısal-sözel PDF indir bilgisi!

LGS sınav sonuç tarihi belli oldu. Sınav için gün sayan adaylar gözlerini şimdi de sınav sonrası doğru ve yanlışlarını tespit etmek için cevap anahtarının ne zaman açıklanacağına çevirdi. İlk oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak. Peki, LGS soru ve cevapları 2024 ne zaman yayımlanacak?

LGS SORU VE CEVAPLARI ne zaman yayımlanacak belli oldu mu? 2024 MEB LGS cevap anahtarı sayısal-sözel PDF indir bilgisi!

LGS SONUÇLARI 28 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK

LGS sınav sonuçları, Meb.gov.tr adresi üzerinden 28 Haziran'da erişime açılacak. Adaylar doğum tarihi, T.C. kimlik numarasıyla sonuç ekranına ulaşabilecek.

LGS sınav sonuçları ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayısıyla beraber elde ettikler toplam puanlar yer alacak.

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LGS SORU VE CEVAPLARI ne zaman yayımlanacak belli oldu mu? 2024 MEB LGS cevap anahtarı sayısal-sözel PDF indir bilgisi!

LGS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın Soru Kitapçıkları (Sayısal ve Sözel) ve cevap anahtarları MEB'in internet sitesinden ilan edilecek. Geçen sene 4 Haziran tarihinde yapılan LGS sınavı soru ve cevapları aynı gün yayımlanmıştı.

2024 yılı takvim bilgileri baz alındığında, bu sene de LGS soru ve cevap anahtarının 2 Haziran'da yayımlanması ön görülüyor.

LGS SORU VE CEVAPLARI ne zaman yayımlanacak belli oldu mu? 2024 MEB LGS cevap anahtarı sayısal-sözel PDF indir bilgisi!

LGS SINAVI NE ZAMAN, KAÇ DAKİKA?

LGS sınavları sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda gerçekleştiriliyor. 2 Haziran Pazar günü yapılacak birinci oturum 09.30'da ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek.

LGS SORU VE CEVAPLARI ne zaman yayımlanacak belli oldu mu? 2024 MEB LGS cevap anahtarı sayısal-sözel PDF indir bilgisi!

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

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