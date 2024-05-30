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LGS SORU VE CEVAPLARI ne zaman yayımlanacak belli oldu mu? 2024 MEB LGS cevap anahtarı (sayısal-sözel) PDF indir bilgisi!
Giriş Tarihi: 30.05.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
11:49
LGS SORU VE CEVAPLARI ne zaman yayımlanacak belli oldu mu? 2024 MEB LGS cevap anahtarı (sayısal-sözel) PDF indir bilgisi!
LGS sınav sonuçlarıyla birlikte LGS soru ve cevapları da ne zaman açıklanacak sorusu sınava katılım sağlayacak olan adayların gündeminde! 2 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) soru dağılımında 40 sayısal, 50 sözel soru olacak şekilde toplamda 90 soru yer alacak. Söz konusu sınav hakkında adaylar LGS soru ve cevapları ne zaman yayımlanır merak ediyor. Peki, LGS soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, MEB LGS cevap anahtarı (sayısal-sözel) görüntüleme bilgisi!