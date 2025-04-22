LGS TARİHİ 2025: Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) ne zaman hangi tarihte düzenlenecek, sınav yerleri belli oldu mu?

2025 LGS TAKVİMİ
11 Temmuz 2025 - Kontenjan Tablolarının İlanı
14-24 Temmuz 2025 - Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması
14-24 Temmuz 2025 - Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
4 Ağustos 2025 - Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi
4-6 Ağustos 2025 - Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
8 Ağustos 2025 - Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
8-12 Ağustos 2025 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
14 Ağustos 2025 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
15-21 Ağustos 2025 - Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
22 Ağustos 2025 - İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması
1-4 Eylül 2025 - Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
5 Eylül 2025 - Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi