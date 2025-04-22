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Giriş Tarihi: 22.04.2025 09:39 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 09:39

LGS TARİHİ 2025: Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) ne zaman hangi tarihte düzenlenecek, sınav yerleri belli oldu mu?

2025 yılında gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bu önemli sınava hazırlanan 8. sınıf öğrencileri, sınavın hangi gün yapılacağını ve sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını arama motorlarında mercek altına aldı Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek, sınav yerleri belli oldu mu?

LGS TARİHİ 2025: Liselere Geçiş Sistemi Sınavı LGS ne zaman hangi tarihte düzenlenecek, sınav yerleri belli oldu mu?

8. sınıf öğrencilerinin lise yolculuğundaki en önemli adımlardan biri olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım başladı. Kısa bir süre önce başvuru süreci tamamlanan merkezi sınavın hangi tarihte yapılacağı ve sınava ne kadar zaman kaldığı, öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman, hangi tarihte gerçekleştirilecek? İşte detaylar...

LGS TARİHİ 2025: Liselere Geçiş Sistemi Sınavı LGS ne zaman hangi tarihte düzenlenecek, sınav yerleri belli oldu mu?

2025 LGS NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim öğretim yılı faaliyetleri kapsamında Liseleri Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) Milli Eğitim Bakanlığı tarafınca bu sene 15 Haziran'da uygulanacak.

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LGS TARİHİ 2025: Liselere Geçiş Sistemi Sınavı LGS ne zaman hangi tarihte düzenlenecek, sınav yerleri belli oldu mu?

GİRİŞ YERLERİ HANGİ TARİHTE BELLİ OLACAK?

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 4 Haziran'dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

LGS TARİHİ 2025: Liselere Geçiş Sistemi Sınavı LGS ne zaman hangi tarihte düzenlenecek, sınav yerleri belli oldu mu?

2025 LGS TAKVİMİ
11 Temmuz 2025 - Kontenjan Tablolarının İlanı

14-24 Temmuz 2025 - Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması

14-24 Temmuz 2025 - Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

4 Ağustos 2025 - Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

4-6 Ağustos 2025 - Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

8 Ağustos 2025 - Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

8-12 Ağustos 2025 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

14 Ağustos 2025 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

15-21 Ağustos 2025 - Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

22 Ağustos 2025 - İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması

1-4 Eylül 2025 - Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

5 Eylül 2025 - Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

LGS TARİHİ 2025: Liselere Geçiş Sistemi Sınavı LGS ne zaman hangi tarihte düzenlenecek, sınav yerleri belli oldu mu?
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