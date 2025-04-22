LGS TARİHİ 2025: Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) ne zaman hangi tarihte düzenlenecek, sınav yerleri belli oldu mu?

8. sınıf öğrencilerinin lise yolculuğundaki en önemli adımlardan biri olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım başladı. Kısa bir süre önce başvuru süreci tamamlanan merkezi sınavın hangi tarihte yapılacağı ve sınava ne kadar zaman kaldığı, öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman, hangi tarihte gerçekleştirilecek? İşte detaylar...