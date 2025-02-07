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Haberler Yaşam LGS TARİHİ 2025 | MEB takvimi ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ne zaman?
Giriş Tarihi: 07.02.2025 15:50 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 15:50

LGS TARİHİ 2025 | MEB takvimi ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ne zaman?

2025 LGS sınavının tarihi, öğrenciler için büyük bir öneme sahiptir. İyi bir liseye yerleşmek isteyen adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının tarihini açıkladı. Başvuru süreçleriyle ilgili bilgi edinmek isteyen öğrenciler, araştırmalarına hız verdi. Peki, 2025 LGS sınavı hangi tarihte yapılacak?

LGS TARİHİ 2025 | MEB takvimi ile Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı ne zaman?

Öğrenciler, eğitim hayatlarını şekillendirecek olan LGS sınavına hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. İyi bir lisede öğrenim görmek isteyen öğrenciler için kritik bir dönemeç niteliği taşıyan bu sınav Haziran ayında uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılına ait LGS takvimini açıkladı.. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman yapılacak?

LGS TARİHİ 2025 | MEB takvimi ile Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı ne zaman?

2025 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi belli oldu.

Buna göre, LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.

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LGS TARİHİ 2025 | MEB takvimi ile Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı ne zaman?

SORULAR 8. SINIF DERS KİTAPLARINA GÖRE HAZIRLANACAK

8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve geçen yıl yapılan sınavdan farklı bir uygulama olmayacak.

LGS TARİHİ 2025 | MEB takvimi ile Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı ne zaman?
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