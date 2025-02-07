LGS TARİHİ 2025 | MEB takvimi ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ne zaman?

Öğrenciler, eğitim hayatlarını şekillendirecek olan LGS sınavına hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. İyi bir lisede öğrenim görmek isteyen öğrenciler için kritik bir dönemeç niteliği taşıyan bu sınav Haziran ayında uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılına ait LGS takvimini açıkladı.. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman yapılacak?