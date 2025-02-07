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LGS TARİHİ 2025 | MEB takvimi ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ne zaman?
Giriş Tarihi: 07.02.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
15:50
LGS TARİHİ 2025 | MEB takvimi ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ne zaman?
2025 LGS sınavının tarihi, öğrenciler için büyük bir öneme sahiptir. İyi bir liseye yerleşmek isteyen adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının tarihini açıkladı. Başvuru süreçleriyle ilgili bilgi edinmek isteyen öğrenciler, araştırmalarına hız verdi. Peki, 2025 LGS sınavı hangi tarihte yapılacak?