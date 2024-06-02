LGS Türkçe-İnkılap-Din Kültürü soruları ve cevapları! 2024 LGS Sözel soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF

2024 LGS sözel soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF olarak sabah.com.tr'de yayımlanacak. Soruları ve cevapları anlık olarak görüntülemek isteyen adayların gözü kulağı MEB'den gelecek açıklamada… Sorulara verdiği cevaplara göre puan tahmini yapmak isteyen adaylar için cevap anahtarı sınav bitiminde burada olacak. İşe LGS Türkçe-İnkılap-Din Kültürü soruları ve cevapları hakkında detaylar.