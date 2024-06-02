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LGS Türkçe-İnkılap-Din Kültürü soruları ve cevapları! 2024 LGS Sözel soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF
Giriş Tarihi: 02.06.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
10:02
LGS Türkçe-İnkılap-Din Kültürü soruları ve cevapları! 2024 LGS Sözel soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF
Sözel derslerden oluşan LGS 1. oturum bugün 09:30'da başladı. Türkçe, İnkılap, Din Kültürü ve yabancı dil sınavlarını içeren oturumu tamamlayan adaylar, sınav soruları ve cevap anahtarı hakkında incelemelerde bulunacak. Gelecek yıl düzenlenecek olan sınava katılacak adaylar da bu sorular ışığında hazırlık rotası çizecek. LGS Türkçe-İnkılap-Din Kültürü soruları ve cevapları sınavın bitiminin hemen ardından sabah.com.tr'de yer alacak. İşte 2024 LGS sözel soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF indirme ekranı.