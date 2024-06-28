LGS’de kaç kişi tam puan aldı, kaç tane LGS birincisi var? LGS birincisi kimler oldu ve hangi ilden çıktı?

2024 LGS maratonunda tercih süreci başlıyor. Adayların sınav puanı, yüzdelik dilimleri ve sıralamaları belli olduktan hemen sonra lise tercihleri gerçekleştirilecek. Kendi puanını öğrenen adaylar, LGS'de kaç kişi tam puan aldı, kaç tane LGS birincisi var sorusuyla diğer adayların puanı ve yüzdelik dilimi hakkında araştırmaya koyulacak. İşte 2024 LGS'de tam puan alan ve full çeken kaç kişi var, LGS birincisi kim oldu sorusunun yanıtı…