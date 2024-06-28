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Haberler Yaşam LGS'de kaç kişi tam puan aldı, kaç tane LGS birincisi var? LGS birincisi kimler oldu ve hangi ilden çıktı?
Giriş Tarihi: 28.06.2024 09:23 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 12:51

LGS'de kaç kişi tam puan aldı, kaç tane LGS birincisi var? LGS birincisi kimler oldu ve hangi ilden çıktı?

2024 LGS sonuçları bugün açıklanıyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih kılavuzu yayınlanacak ve lise tercihleri için süreç başlayacak. Sınava ilişkin istatistikleri inceleyen pek çok aday; LGS'de kaç kişi tam puan aldı, LGS birincisi kim oldu sorusuna yanıt arıyor. Lise adaylarının sınavda yaptığı netler ve aldıkları puanlar mercek altına alınıyor. Peki, 2024 LGS'de tam puan alan ve full çeken kaç kişi var, LGS birincisi kim oldu? İşte açıklamalar.

LGS’de kaç kişi tam puan aldı, kaç tane LGS birincisi var? LGS birincisi kimler oldu ve hangi ilden çıktı?

2024 LGS maratonunda tercih süreci başlıyor. Adayların sınav puanı, yüzdelik dilimleri ve sıralamaları belli olduktan hemen sonra lise tercihleri gerçekleştirilecek. Kendi puanını öğrenen adaylar, LGS'de kaç kişi tam puan aldı, kaç tane LGS birincisi var sorusuyla diğer adayların puanı ve yüzdelik dilimi hakkında araştırmaya koyulacak. İşte 2024 LGS'de tam puan alan ve full çeken kaç kişi var, LGS birincisi kim oldu sorusunun yanıtı…

LGS’de kaç kişi tam puan aldı, kaç tane LGS birincisi var? LGS birincisi kimler oldu ve hangi ilden çıktı?

2024 LGS'DE KAÇ KİŞİ TAM PUAN ALDI?

Milli Eğitim Bakanlığı: "LGS sınavına katılan öğrencilerin 352'si tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı." şeklinde açıklama yaptı.

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LGS’de kaç kişi tam puan aldı, kaç tane LGS birincisi var? LGS birincisi kimler oldu ve hangi ilden çıktı?

2024 LGS'DE KAÇ TANE LGS BİRİNCİSİ VAR?

2 Haziran'da düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, sınavda tam puan alan öğrenci sayılarına ilişkin veriler de belli oldu.

Buna göre, 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin girdiği LGS kapsamındaki merkezi sınava katılım oranı yüzde 95,61 oldu.

352 öğrenci lise giriş sınavında birinciliği paylaştı.

LGS’de kaç kişi tam puan aldı, kaç tane LGS birincisi var? LGS birincisi kimler oldu ve hangi ilden çıktı?

Sınava katılan öğrencilerin 352'si tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Öğrencilerin yüzde 83,85'i yerel, yüzde 16,15'i ise merkezi yerleştirme sınav puanıyla kayıt yaptıracak.

LGS’de kaç kişi tam puan aldı, kaç tane LGS birincisi var? LGS birincisi kimler oldu ve hangi ilden çıktı?

2023 LGS'DE KAÇ KİŞİ FULL ÇEKTİ VE BİRİNCİ OLDU?

MEB'den yapılan açıklamaya göre; 2023 Merkezi Sınava katılan 1.030.195 öğrenciden tüm sorulara doğru cevap veren öğrenci sayısı 562 oldu.

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