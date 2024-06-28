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LGS'de kaç kişi tam puan aldı, kaç tane LGS birincisi var? LGS birincisi kimler oldu ve hangi ilden çıktı?
Giriş Tarihi: 28.06.2024 09:23
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
12:51
LGS'de kaç kişi tam puan aldı, kaç tane LGS birincisi var? LGS birincisi kimler oldu ve hangi ilden çıktı?
2024 LGS sonuçları bugün açıklanıyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih kılavuzu yayınlanacak ve lise tercihleri için süreç başlayacak. Sınava ilişkin istatistikleri inceleyen pek çok aday; LGS'de kaç kişi tam puan aldı, LGS birincisi kim oldu sorusuna yanıt arıyor. Lise adaylarının sınavda yaptığı netler ve aldıkları puanlar mercek altına alınıyor. Peki, 2024 LGS'de tam puan alan ve full çeken kaç kişi var, LGS birincisi kim oldu? İşte açıklamalar.