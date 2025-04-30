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LGS'YE AZ KALDI! LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 MEB Liselere Geçiş Sistemi tarihi
Giriş Tarihi: 30.04.2025 09:08
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
09:09
LGS'YE AZ KALDI! LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 MEB Liselere Geçiş Sistemi tarihi
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2025 yılında yapılacak merkezi sınav için heyecan giderek artıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilecek sınavın başvuruları 2-11 Nisan tarih aralığında açılmıştı. 8. sınıf öğrencileri ve aileleri LGS sınav tarihi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki; LGS ne zaman, sınava kaç gün kaldı?