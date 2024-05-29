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Haberler Yaşam LGS'YE GİRERKEN YANIMIZA ALMAMIZ GEREKENLER 2024: LGS’de kalem, silgi, kalemtıraş verilecek mi, neler yasak?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 15:54 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 15:54

LGS'YE GİRERKEN YANIMIZA ALMAMIZ GEREKENLER 2024: LGS’de kalem, silgi, kalemtıraş verilecek mi, neler yasak?

LGS'ye sayılı günler kala LGS'ye girerken yanımızda bulunması gerekenler neler? sorusu araştırılmaya başladı. Liselere Geçiş Sistemi sınavı bu pazar 2 Haziran tarihinde uygulanacak. Sınava girecek binlerce aday bu soruların cevabını arıyor. Sınav için son hazırlıklarını gerçekleştiren adaylar yanlarına neler alması gerektiğini, sınavda nelerin verildiğini merak ediyor. Peki, LGS'de kalem, silgi kalemtıraş veriliyor mu? İşte sınav için gerekenler…

LGS’YE GİRERKEN YANIMIZA ALMAMIZ GEREKENLER 2024: LGS’de kalem, silgi, kalemtıraş verilecek mi, neler yasak?

LGS'ye girerken yanımıza neler almalıyız? sorusunun cevabı sınava günler kala merak ediliyor. Liselere Geçiş Sınavı kapsamında gerçekleştirilecek sınav için geri sayım başladı. Peki, LGS'de kalem, silgi, kalemtıraş verilecek mi?

LGS’YE GİRERKEN YANIMIZA ALMAMIZ GEREKENLER 2024: LGS’de kalem, silgi, kalemtıraş verilecek mi, neler yasak?

LGS'DE KALEM, SİLGİ, KALEMTRAŞ VERİLİYOR MU?
2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi sınavında öğrencilere kalem verilmeyecek. Sınava girecek adayların en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurmalara gerekiyor.

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LGS’YE GİRERKEN YANIMIZA ALMAMIZ GEREKENLER 2024: LGS’de kalem, silgi, kalemtıraş verilecek mi, neler yasak?

Öğrencilerin sınava gelirken yanlarında geçerli- kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) olması gerekmektedir. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

LGS’YE GİRERKEN YANIMIZA ALMAMIZ GEREKENLER 2024: LGS’de kalem, silgi, kalemtıraş verilecek mi, neler yasak?

LGS'DE NELER YASAK?
Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır.

LGS’YE GİRERKEN YANIMIZA ALMAMIZ GEREKENLER 2024: LGS’de kalem, silgi, kalemtıraş verilecek mi, neler yasak?

Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır. Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir

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