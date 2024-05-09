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Haberler Yaşam Lila Kağıt halka arz sonuçları belli oldu! LILAK halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak?
Giriş Tarihi: 09.05.2024 07:58 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 07:58

Lila Kağıt halka arz sonuçları belli oldu! LILAK halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak?

Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. halka arz sonuçları açıklandı. 30 Nisan 2-3 Mayıs tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştirilen Lila Kağıt BIST işlem tarihi belli oluyor. Yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan şirket 1 TL nominal değerli paylar 37,39 TL sabit fiyatla satışa sunuldu ve talep toplama işlemleri 30 Nisan 2-3 mayısta son buldu. Şimdi yatırımcılar tarafından merakla Lila Kağıt halka arz sonuçlarını araştırıyor. Peki, Lila Kağıt borsada ne zaman işlem görecek, Lila Kağıt kaç lot verdi? İşte, Lila Kağıt borsa işlem tarihi ve ayrıntılı bilgiler.

Lila Kağıt halka arz sonuçları belli oldu! LILAK halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla Lila Kâğıt San. ve Tic. A.Ş. halka arz sonuçları açıklandı. Gerçekleşen dağıtım sonucunda 84.000.000 TL nominal değeri olan paylar yurt içi bireysel yatırımcıya eşit olarak dağıtıldı. Peki, Lila Kâğıt borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

Lila Kağıt halka arz sonuçları belli oldu! LILAK halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak?

LİLA KAĞIT (LILAK) KAÇ LOT VERDİ?
Lila Kağıt halka arz sonuçları açıklandı. Buna göre 3.494.553 bireysel katılımcının dahil olduğu halka arz kapsamında her bir yatırımcıya 25 lot (934 TL) verildi.

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Lila Kağıt halka arz sonuçları belli oldu! LILAK halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak?

LİLA KAĞIT BORSA'DA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Lila Kağıt Borsa'da Yıldız Pazar'da işlem görecek. Şirketin 6-10 Mayıs tarihleri arasında işlem görmesi beklenirken kesin tarih ise 9 Mayıs Perşembe olarak duyuruldu.

Lila Kağıt halka arz sonuçları belli oldu! LILAK halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak?

LİLA KAĞIT HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Ak Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile 30 Nisan ve 2-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen halka arzda, 37,39 TL'den satışa sunulan toplam 120.000.000 TL nominal payların tamamı satıldı.
4.486.800.000 TL büyüklüğündeki halka arzda, toplam 3.573.719 adet filtrelenmemiş başvuru alınırken, toplam 12.180.065.671 TL'lik talep tutarına ulaşıldı.

Lila Kağıt halka arz sonuçları belli oldu! LILAK halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak?

Yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 1,6 katı,
Yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 6,5 katı,
Yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 3,1 katı talep toplandı.
Böylece, planlanan halka arz boyutunun toplam 2,7 katı talep toplanmış oldu.
Gerçekleşen dağıtım sonucunda 84.000.000 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %70'ine denk gelen paylar Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'a, 24.000.000 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %20'sine denk gelen paylar Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'a ve 12.000.000 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %10'nuna denk gelen paylar Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar'a dağıtıldı.

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