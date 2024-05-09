Lila Kağıt halka arz sonuçları belli oldu! LILAK halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak?

Yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 1,6 katı,

Yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 6,5 katı,

Yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 3,1 katı talep toplandı.

Böylece, planlanan halka arz boyutunun toplam 2,7 katı talep toplanmış oldu.

Gerçekleşen dağıtım sonucunda 84.000.000 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %70'ine denk gelen paylar Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'a, 24.000.000 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %20'sine denk gelen paylar Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'a ve 12.000.000 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %10'nuna denk gelen paylar Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar'a dağıtıldı.