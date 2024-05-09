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Lila Kağıt halka arz sonuçları belli oldu! LILAK halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak?
Giriş Tarihi: 09.05.2024 07:58
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
07:58
Lila Kağıt halka arz sonuçları belli oldu! LILAK halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak?
Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. halka arz sonuçları açıklandı. 30 Nisan 2-3 Mayıs tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştirilen Lila Kağıt BIST işlem tarihi belli oluyor. Yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan şirket 1 TL nominal değerli paylar 37,39 TL sabit fiyatla satışa sunuldu ve talep toplama işlemleri 30 Nisan 2-3 mayısta son buldu. Şimdi yatırımcılar tarafından merakla Lila Kağıt halka arz sonuçlarını araştırıyor. Peki, Lila Kağıt borsada ne zaman işlem görecek, Lila Kağıt kaç lot verdi? İşte, Lila Kağıt borsa işlem tarihi ve ayrıntılı bilgiler.