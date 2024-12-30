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Lingo Türkiye’de yılbaşına özel ünlüler yarışacak! Lingo Türkiye yılbaşı özel konukları kimler?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 18:43
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024
18:43
31 Aralık gecesi, Lingo Türkiye yılbaşı özel bölümünde ünlüler sahneye çıkıyor! Bu özel gecede, ünlü isimler zeka ve hızlarını test etmek için yarışacak. Eğlenceli anlar ve büyük heyecanla geçen sorular eşliğinde, izleyiciler keyifli bir yılbaşı gecesi yaşayacak. Peki, Lingo Türkiye yılbaşı özel konukları kimler? İşte, yarışacak ünlü isimler!