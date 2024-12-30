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Haberler Yaşam Lingo Türkiye’de yılbaşına özel ünlüler yarışacak! Lingo Türkiye yılbaşı özel konukları kimler?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 18:43 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 18:43

Lingo Türkiye’de yılbaşına özel ünlüler yarışacak! Lingo Türkiye yılbaşı özel konukları kimler?

31 Aralık gecesi, Lingo Türkiye yılbaşı özel bölümünde ünlüler sahneye çıkıyor! Bu özel gecede, ünlü isimler zeka ve hızlarını test etmek için yarışacak. Eğlenceli anlar ve büyük heyecanla geçen sorular eşliğinde, izleyiciler keyifli bir yılbaşı gecesi yaşayacak. Peki, Lingo Türkiye yılbaşı özel konukları kimler? İşte, yarışacak ünlü isimler!

Lingo Türkiye’de yılbaşına özel ünlüler yarışacak! Lingo Türkiye yılbaşı özel konukları kimler?

Lingo Türkiye yarışmasının yılbaşı özel bölümü, ünlü isimlerin katılımıyla büyük bir eğlenceye dönüşüyor. Bu özel bölümde, ünlüler zeka dolu sorularla yarışacak ve izleyicilere neşeli bir yılbaşı gecesi yaşatacak. 2025'e girmeye yaklaşırken, Lingo Türkiye yılbaşı özel konukları kimler? İşte, o isimler...

Lingo Türkiye’de yılbaşına özel ünlüler yarışacak! Lingo Türkiye yılbaşı özel konukları kimler?

LİNGO TÜRKİYE'DE YILBAŞINA ÖZEL ÜNLÜLER YARIŞACAK

TRT 1 ekranlarının sevilen kelime yarışması Lingo Türkiye, yılbaşına özel bölümüyle izleyicileri büyülemeye hazırlanıyor. Birbirinden ünlü isimlerin yer alacağı bu renkli gece, 31 Aralık saat 21.45'te ekrana gelecek ve izleyenlere 2024'e unutulmaz anlarla veda etme fırsatı sunacak.

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Lingo Türkiye’de yılbaşına özel ünlüler yarışacak! Lingo Türkiye yılbaşı özel konukları kimler?

TRT 1'in ilgiyle takip edilen programı Lingo Türkiye, Yılbaşı Özel Bölümü ile izleyicilere keyif dolu bir gece yaşatmaya geliyor. 750 bin TL'lik büyük ödülüyle dikkat çeken bu bölümde, ünlü isimler hem kelime dağarcıklarını hem de hızlarını yarıştıracak.

Lingo Türkiye’de yılbaşına özel ünlüler yarışacak! Lingo Türkiye yılbaşı özel konukları kimler?

LİNGO TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİMLER?

Lingo Türkiye'nin yılbaşı özel gecesi, Kemal Uçar'ın renkli ve enerjik sunumuyla şenlenecek. Ünlü oyuncular Alina Boz, Cihangir Ceyhan, Hande Soral, Ahmet Kural, Burak Serdar Şanal, Elvan Dişli, Yunus Emre Yıldırımer, Murat Han, Uğur Aslan, Eslem Akar, İsmail Ege Şaşmaz ve Merve Üçer'in yer aldığı kadro, izleyicilere hem tatlı rekabet hem de bol kahkaha dolu bir yılbaşı gecesi vadediyor.

Lingo Türkiye’de yılbaşına özel ünlüler yarışacak! Lingo Türkiye yılbaşı özel konukları kimler?

Lingo Türkiye yılbaşı özel bölümü, 750 bin TL'lik büyük ödülle Türkiye'nin sevilen ünlülerini bir araya getirecek. Yarışmada kazanılan ödül, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı 'Çocuk Evleri'nde kalan devlet korumasındaki çocuklara bağışlanarak anlamlı bir amaca hizmet edecek.

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