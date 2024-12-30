Lingo Türkiye’de yılbaşına özel ünlüler yarışacak! Lingo Türkiye yılbaşı özel konukları kimler?

TRT 1'in ilgiyle takip edilen programı Lingo Türkiye, Yılbaşı Özel Bölümü ile izleyicilere keyif dolu bir gece yaşatmaya geliyor. 750 bin TL'lik büyük ödülüyle dikkat çeken bu bölümde, ünlü isimler hem kelime dağarcıklarını hem de hızlarını yarıştıracak.