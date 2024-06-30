Lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç cinayeti: Kanlı pusuda Bayğaralar çetesi izi!

Çoğaç'ı vuran şüphelinin 17 yaşındaki D.G. olduğu tespit edildi. Polis, D.G.'nin de aralarında bulunduğu 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin Kocaeli, İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındığı öğrenildi.