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Haberler Yaşam Lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç cinayeti: Kanlı pusuda Bayğaralar çetesi izi!
Giriş Tarihi: 30.06.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 10:19

Lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç cinayeti: Kanlı pusuda Bayğaralar çetesi izi!

Kocaeli'de lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç, otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu kurtarılamadı. Yürütülen soruşturmada katil D.G.'nin de aralarında olduğu 11 kişi gözaltına alınırken dikkat çeken detaylara ulaşıldı. Kanlı pusuda, Bayğaralar çetesi izine rastlandı. Öyle ki Mahir Çoğaç'ın, Çoğaçlar Çetesi lideri olan kardeşi Y. Çoğaç, Bayğaralar çetesi lideri Bedirhan Bayğara'yı öldürmesi sonrası kan davası ortaya çıktı. Bayğaralar, Y. Çoğaç'ı bulamayınca ağabeyi Mahir Çoğaç'a kıydı! İşte detaylar…

ABBAS ÇAKAR
Lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç cinayeti: Kanlı pusuda Bayğaralar çetesi izi!

Türkiye'nin konuştuğu olay, 26 Haziran Çarşamba günü saat 09.00 sıralarında Çayırova Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi.

Lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç cinayeti: Kanlı pusuda Bayğaralar çetesi izi!

Evinden çıkan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, bindiği otomobilinde emniyet kemerini taktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Otomobilin yanına yaklaşan zanlı, tabanca ile Çoğaç'ı başından vurdu. Kanlar içinde kalan Çoğaç hayatını kaybetti, zanlı ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.

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Lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç cinayeti: Kanlı pusuda Bayğaralar çetesi izi!

17 YAŞINDAKİ KATİL YAKALANDI

Olaya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri, katilin ve olaya karıştığı düşünülen şüphelilerin peşine düştü.

Lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç cinayeti: Kanlı pusuda Bayğaralar çetesi izi!

Çoğaç'ı vuran şüphelinin 17 yaşındaki D.G. olduğu tespit edildi. Polis, D.G.'nin de aralarında bulunduğu 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin Kocaeli, İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındığı öğrenildi.

Lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç cinayeti: Kanlı pusuda Bayğaralar çetesi izi!

11 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheliler D.G. (17), B.G. (20), O.D. (18), H.Z. (22), E.K. (32), M.Ç. (27), L.A. (44), M.Ö. (24), A.H. (53), E.B. (39) ve T.Ö. (33), emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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