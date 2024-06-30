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Lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç cinayeti: Kanlı pusuda Bayğaralar çetesi izi!
Giriş Tarihi: 30.06.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
10:19
Lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç cinayeti: Kanlı pusuda Bayğaralar çetesi izi!
Kocaeli'de lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç, otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu kurtarılamadı. Yürütülen soruşturmada katil D.G.'nin de aralarında olduğu 11 kişi gözaltına alınırken dikkat çeken detaylara ulaşıldı. Kanlı pusuda, Bayğaralar çetesi izine rastlandı. Öyle ki Mahir Çoğaç'ın, Çoğaçlar Çetesi lideri olan kardeşi Y. Çoğaç, Bayğaralar çetesi lideri Bedirhan Bayğara'yı öldürmesi sonrası kan davası ortaya çıktı. Bayğaralar, Y. Çoğaç'ı bulamayınca ağabeyi Mahir Çoğaç'a kıydı! İşte detaylar…