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Liseli Hasan Hüseyin Kaynak’ın şüpheli ölümü: Evinin 400 metre uzağında o halde bulundu!
Giriş Tarihi: 03.06.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
18:32
Liseli Hasan Hüseyin Kaynak’ın şüpheli ölümü: Evinin 400 metre uzağında o halde bulundu!
İzmir'de denizcilik lisesi öğrencisi Hasan Hüseyin Kaynak dün öğleden sonra evinden çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Akşam eve dönmeyen, telefonlarına da cevap vermeyen gencin cansız bedenine evine 400 metre uzaklıktaki otoparkta ulaşıldı. Ailesinin feryatları yürek yaktı…