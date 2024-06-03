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Haberler Yaşam Liseli Hasan Hüseyin Kaynak’ın şüpheli ölümü: Evinin 400 metre uzağında o halde bulundu!
Giriş Tarihi: 03.06.2024 17:53 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 18:32

Liseli Hasan Hüseyin Kaynak’ın şüpheli ölümü: Evinin 400 metre uzağında o halde bulundu!

İzmir'de denizcilik lisesi öğrencisi Hasan Hüseyin Kaynak dün öğleden sonra evinden çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Akşam eve dönmeyen, telefonlarına da cevap vermeyen gencin cansız bedenine evine 400 metre uzaklıktaki otoparkta ulaşıldı. Ailesinin feryatları yürek yaktı…

DHA
Liseli Hasan Hüseyin Kaynak’ın şüpheli ölümü: Evinin 400 metre uzağında o halde bulundu!

Acı olay İzmir Buca'da yaşandı. Denizcilik lisesi öğrencisi olan Hasan Hüseyin Kaynak, dün saat 16.00 sıralarında, yakınlarına Hasanağa Bahçesi'ne gideceğini söyleyerek Adatepe Mahallesi'ndeki evlerinden çıktı.

Liseli Hasan Hüseyin Kaynak’ın şüpheli ölümü: Evinin 400 metre uzağında o halde bulundu!

TELEFONUNA YANIT VERMEYİNCE…

Ailenin iki çocuğundan büyüğü olan Kaynak akşam eve dönmeyip, telefonuna da cevap vermeyince yakınları durumu polise bildirdi. Yakınları, bir yandan da kendi imkanlarıyla Hasan Hüseyin Kaynak'ı gidebileceği yerlerde aramayı sürdürdü. Ancak, Kaynak'a ulaşılamadı.

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Liseli Hasan Hüseyin Kaynak’ın şüpheli ölümü: Evinin 400 metre uzağında o halde bulundu!

EVİNE 400 METRE UZAKLIKTA…

Bugün de aramalara devam eden yakınları, Hasan Hüseyin Kaynak'ı evlerine 400 metre mesafede, bir binanın altındaki otoparkta yerde hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Liseli Hasan Hüseyin Kaynak’ın şüpheli ölümü: Evinin 400 metre uzağında o halde bulundu!

GİZEMLİ MORLUK DETAYI!

Sağlık ekibi, Hasan Hüseyin Kaynak'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Polisin, Kaynak'ın cansız bedeni üzerinde yaptığı incelemede morluk tespit edildi.

Liseli Hasan Hüseyin Kaynak’ın şüpheli ölümü: Evinin 400 metre uzağında o halde bulundu!

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hasan Hüseyin Kaynak'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaynak'ın cenazesi götürülürken yakınları gözyaşlarına boğuldu, annesi Hande Kaynak (38) bayıldı. Hande Kaynak'a yakınları müdahale etti. Polis, Hasan Hüseyin Kaynak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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