Liseli Hasan Hüseyin Kaynak’ın şüpheli ölümü: Evinin 400 metre uzağında o halde bulundu!

TELEFONUNA YANIT VERMEYİNCE…

Ailenin iki çocuğundan büyüğü olan Kaynak akşam eve dönmeyip, telefonuna da cevap vermeyince yakınları durumu polise bildirdi. Yakınları, bir yandan da kendi imkanlarıyla Hasan Hüseyin Kaynak'ı gidebileceği yerlerde aramayı sürdürdü. Ancak, Kaynak'a ulaşılamadı.