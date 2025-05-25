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Lohusa konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Lohusa filmi ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 25.05.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
16:43
Lohusa konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Lohusa filmi ne zaman çekildi?
Senaristliğini Gupse Özay'ın yaptığı Lohusa konusu ve oyuncu kadrosu ile gündemdeki yerini aldı. Yeni anne-baba olmuş bir çiftin hikayesini anlatan filmin yönetmen koltuğunda ise Kıvanç Baruönü oturuyor. Burcu ve Onur'un hikayesi izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşatıyor. Peki, Lohusa oyuncuları kimler, konusu nedir ve ne zaman çekildi?