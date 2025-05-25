Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Lohusa konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Lohusa filmi ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 25.05.2025 16:43 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 16:43

Lohusa konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Lohusa filmi ne zaman çekildi?

Senaristliğini Gupse Özay'ın yaptığı Lohusa konusu ve oyuncu kadrosu ile gündemdeki yerini aldı. Yeni anne-baba olmuş bir çiftin hikayesini anlatan filmin yönetmen koltuğunda ise Kıvanç Baruönü oturuyor. Burcu ve Onur'un hikayesi izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşatıyor. Peki, Lohusa oyuncuları kimler, konusu nedir ve ne zaman çekildi?

Lohusa konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Lohusa filmi ne zaman çekildi?

2023 yapımı Lohusa filmi oyuncuları arasında Gupse Özay, Onur Gürçay, Hazal Türesan, Esra Ruşan gibi isimler yer alıyor. Yerli komedi filmi bu akşam ekranlarda izleyenler ile buluşuyor. İşte, Lohusa konusu ve oyuncu kadrosu hakkında tüm merak edilenler...

Lohusa konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Lohusa filmi ne zaman çekildi?

LOHUSA FİLMİ KONUSU

Lohusa, yeni ebeveyn olan bir anne ve babanın ilk 40 gün boyunca başlarına gelen komik olayları anlatıyor. Burcu ve Onur, çocuklarına kavuşacakları günü heyecanla bekleyen evli bir çifttir. Hamileliği boyunca doğumdan sonra onu bekleyen hayatla ilgili söylenenleri umursamayan Burcu, lohusa depresyonuna girmeyeceğine emindir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Lohusa konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Lohusa filmi ne zaman çekildi?

Ancak doğumun ardından bebeğiyle tek başına ilgilenmesi, uykusuzluk, hormonlarının değişmesi onun bambaşka gerçeklerle yüzleşmesine ve kendisini birbirinden komik olayların içerisinde bulmasına neden olur. Bu süreci en iyi şekilde yönetmeye çalışan Burcu, lohusa döneminin üstesinden gelmeyi başarabilecek midir?

Lohusa konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Lohusa filmi ne zaman çekildi?

LOHUSA FİLMİ OYUNCULARI

Gupse Özay

Onur Gürçay

Hazal Türesan

Esra Ruşan

Elif Nur Kerkük

Servet Pandur

Feri Baycu Güler

Birsen Dürülü

Lohusa konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Lohusa filmi ne zaman çekildi?