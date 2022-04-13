Lokman Çağırıcı kimdir? Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı istifa nedenini açıkladı! Sağlık durumu nasıl?

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ÇAĞIRICI İSTİFA NEDENİNİ AÇIKLADI

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, kalp rahatsızlığı nedeniyle görevinden istifa etti. Çağırıcı, istifasını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, belediye başkanlığı görevinden ayrıldı. Çağırıcı, istifa haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Gençlik yıllarından itibaren farklı kademelerde görev yaptıklarını söyleyen Çağırıcı, "Gençliğimin ilk yıllarından itibaren siyasetin farklı kademelerinde ülkeme ve milletime hizmet ettim. Görev yürüttüğüm tüm kademelerde, 'görev istenmez verilir' şuuruyla hareket ederek, makama değil hizmete talip oldum. 15 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleri ve Bağcılar halkımızın teveccühleriyle, Bağcılar Belediye Başkanlığı görevini yürüttüm. Görevim boyunca, yol ve dava arkadaşlarım ile birlikte Bağcılar'ımızın yüce gönüllü insanlarına hizmet etmenin gurur ve heyecanını yaşadım" dedi.