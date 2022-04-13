Lokman Çağırıcı kimdir? Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı istifa nedenini açıkladı! Sağlık durumu nasıl?

15 yıldır Bağcılar Belediye Başkanlığı görevini yürüten Lokman Çağırıcı görevinden istifa etti. Uzun süredir sağlık problemlerini yaşadığını dile getiren Çağırıcı konuyla ilgili twitter hesabından açıklama yaptı. 1978 yılından itibaren Bağcılar Mahmutbey Mahallesi´nde ikamet etmeye başlayan Lokman Çağırıcı kimdir, kaç yaşında, nereli, son sağlık durumu nasıl sorusuna vatandaşlar yanıt aramaya başladı. Çeşitli kurumlarda üst düzey yöneticilik yaptı ve ticaretle meşgul olmuştur. İşte Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı istifa nedeni ve hayatı hakkında tüm bilgiler…