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Haberler Yaşam Lokman Çağırıcı kimdir? Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı istifa nedenini açıkladı! Sağlık durumu nasıl?
Giriş Tarihi: 13.04.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 09:43

Lokman Çağırıcı kimdir? Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı istifa nedenini açıkladı! Sağlık durumu nasıl?

15 yıldır Bağcılar Belediye Başkanlığı görevini yürüten Lokman Çağırıcı görevinden istifa etti. Uzun süredir sağlık problemlerini yaşadığını dile getiren Çağırıcı konuyla ilgili twitter hesabından açıklama yaptı. 1978 yılından itibaren Bağcılar Mahmutbey Mahallesi´nde ikamet etmeye başlayan Lokman Çağırıcı kimdir, kaç yaşında, nereli, son sağlık durumu nasıl sorusuna vatandaşlar yanıt aramaya başladı. Çeşitli kurumlarda üst düzey yöneticilik yaptı ve ticaretle meşgul olmuştur. İşte Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı istifa nedeni ve hayatı hakkında tüm bilgiler…

Lokman Çağırıcı kimdir? Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı istifa nedenini açıkladı! Sağlık durumu nasıl?

Lokman Çağırıcı kimdir sorusunun yanıtı gelen istifa haberinin ardından araştırılıyor. 15 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri ve Bağcılar halkının teveccühüyle başkanlık görevini yürüttüğünü kaydeden Çağırıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile istifa sebebi netlik kazandı. Peki Lokman Çağırıcı kimdir? Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı istifa nedeni ne,, sağlık durumu nasıl?

Lokman Çağırıcı kimdir? Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı istifa nedenini açıkladı! Sağlık durumu nasıl?

LOKMAN ÇAĞIRICI KİMDİR?

1965 yılında Giresun´un Bulancak İlçesi´nde dünyaya gelen Lokman ÇAĞIRICI, 1978 yılında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi´nde ikamet etmeye başladı.

1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü´nü bitirdi.

1999 yılına kadar çeşitli kurumlarda üst düzey yöneticilik yaptı, uzun bir süre ticaretle meşgul oldu.

Özel sektördeki çalışmalarına paralel olarak 1990 yılından itibaren siyaset hayatı başlayan ÇAĞIRICI 1999 yılında Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçildi.

Son olarak 13 Nisan tarihinde 15 yıldır sürdürdüğü Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinden sağlık sorunları nedeniyle istifa etti.

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Lokman Çağırıcı kimdir? Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı istifa nedenini açıkladı! Sağlık durumu nasıl?

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ÇAĞIRICI İSTİFA NEDENİNİ AÇIKLADI

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, kalp rahatsızlığı nedeniyle görevinden istifa etti. Çağırıcı, istifasını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, belediye başkanlığı görevinden ayrıldı. Çağırıcı, istifa haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Gençlik yıllarından itibaren farklı kademelerde görev yaptıklarını söyleyen Çağırıcı, "Gençliğimin ilk yıllarından itibaren siyasetin farklı kademelerinde ülkeme ve milletime hizmet ettim. Görev yürüttüğüm tüm kademelerde, 'görev istenmez verilir' şuuruyla hareket ederek, makama değil hizmete talip oldum. 15 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleri ve Bağcılar halkımızın teveccühleriyle, Bağcılar Belediye Başkanlığı görevini yürüttüm. Görevim boyunca, yol ve dava arkadaşlarım ile birlikte Bağcılar'ımızın yüce gönüllü insanlarına hizmet etmenin gurur ve heyecanını yaşadım" dedi.

Lokman Çağırıcı kimdir? Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı istifa nedenini açıkladı! Sağlık durumu nasıl?
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Lokman Çağırıcı kimdir? Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı istifa nedenini açıkladı! Sağlık durumu nasıl?
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