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Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Lugano Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler
Giriş Tarihi: 22.07.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
14:16
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda karşı karşıya gelen İsvireli ekip Lugano ve temsilcimiz Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı. José Mourinho yönetiminde ilk resmi maçına çıkacak sarı lacivertliler bu maçı geçmesi halinde Lille ile karşılaşacak. Bu noktada maçı canlı takip etmek isteyen taraftarlar Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda merak ediyor. Öte yandan Mourinho'nun ilk 11 kararı da oldukça önemli. Peki; Lugano Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? İşte, maça dair merak edilenler...