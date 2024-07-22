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Haberler Yaşam Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Lugano Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler
Giriş Tarihi: 22.07.2024 14:11 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 14:16

Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Lugano Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda karşı karşıya gelen İsvireli ekip Lugano ve temsilcimiz Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı. José Mourinho yönetiminde ilk resmi maçına çıkacak sarı lacivertliler bu maçı geçmesi halinde Lille ile karşılaşacak. Bu noktada maçı canlı takip etmek isteyen taraftarlar Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda merak ediyor. Öte yandan Mourinho'nun ilk 11 kararı da oldukça önemli. Peki; Lugano Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? İşte, maça dair merak edilenler...

Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Lugano Fenerbahçe maçı muhtemel 11’ler

Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı takip edilecek merak ediliyor. Portekizli Tiago Martins'in düdük çalacağı karşılaşmada Kanarya'nın sahada hangi ilk 11 ile yer alacağı merak konusu. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kapsamında mücadele edecek ekipte Mourinho fırtınası esiyor. Peki; Lugano Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, canlı yayın bilgisi...

Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Lugano Fenerbahçe maçı muhtemel 11’ler

LUGANO FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak. Lugano Fenerbahçe maçı 23 Temmuz Salı günü oynanacak. Heyecanlı mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.

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Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Lugano Fenerbahçe maçı muhtemel 11’ler

LUGANO FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe UEFA maçının D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı yayımlanması bekleniyor.

Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Lugano Fenerbahçe maçı muhtemel 11’ler

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko

Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Lugano Fenerbahçe maçı muhtemel 11’ler

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU!

Şampiyonlar Ligi kura çekimi gerçekleşti. Fenerbahçe'nin Lugano karşısına kazanması halinde Lille ile karşı karşıya gelecek.

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