Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Lugano Fenerbahçe maçı muhtemel 11’ler

Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı takip edilecek merak ediliyor. Portekizli Tiago Martins'in düdük çalacağı karşılaşmada Kanarya'nın sahada hangi ilk 11 ile yer alacağı merak konusu. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kapsamında mücadele edecek ekipte Mourinho fırtınası esiyor. Peki; Lugano Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, canlı yayın bilgisi...