Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı tarihi

Lugano-Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçları bekleniyor. Fenerbahçe Lugano mücadelesinde ilk maç deplasmanda olacak. Peki, Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları