Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı tarihi
Giriş Tarihi: 18.07.2024 16:38 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 16:38

Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı tarihi

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre'nin temsilcisi olan Lugano ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin bir üst tur için mücadele ettiği maçta rakibi Lugano olacak. Avrupa futbolunun en önemli turnuvalarından olan şampiyonlar ligi 2. eleme turu maçının tarihi ise merak ediliyor. Peki, Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı tarihi

Lugano-Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçları bekleniyor. Fenerbahçe Lugano mücadelesinde ilk maç deplasmanda olacak. Peki, Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları

Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı tarihi

LUGANO-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Lugano-Fenerbahçe maçı, 23 Temmuz Salı günü saat 21.30'da başlayacak.

Thun şehrindeki Stockhorn Arena stadyumunda mücadele gerçekleşecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı tarihi

LUGANO-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Lugano-Fenerbahçe mücadelesi, D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı yayınlanacak.

Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı tarihi

LUGANO FENERBAHÇE MAÇI RÖVANŞ TARİHİ BELLİ OLDU!
Rövanş karşılaşması ise 30 Temmuz Salı günü Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak.

Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı tarihi
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA