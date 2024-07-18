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Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı tarihi
Giriş Tarihi: 18.07.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
16:38
Fenerbahçe, 2024-2025 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre'nin temsilcisi olan Lugano ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin bir üst tur için mücadele ettiği maçta rakibi Lugano olacak. Avrupa futbolunun en önemli turnuvalarından olan şampiyonlar ligi 2. eleme turu maçının tarihi ise merak ediliyor. Peki, Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?