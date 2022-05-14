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Lüks otelde büyük skandal! Genç çift yatak odasında neye uğradığını şaşırdı
Giriş Tarihi: 14.05.2022 11:18
Güncelleme Tarihi: 14.05.2022
11:19
Lüks otelde büyük skandal! Genç çift yatak odasında neye uğradığını şaşırdı
İspanya'da tatil yapan Abigail Higson ve Usama Qazi çifti, kaldıkları otelde bir çalışanın odalarına gizlice girerek kendilerini cinsel ilişki sırasında videoya aldığını iddia etti. Otel yönetimi olayı yalanlarken müşterilerinin sarhoş olduğunu ve halüsinasyon gördüğünü söyledi.