Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Lüks otelde büyük skandal! Genç çift yatak odasında neye uğradığını şaşırdı
Giriş Tarihi: 14.05.2022 11:18 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 11:19

Lüks otelde büyük skandal! Genç çift yatak odasında neye uğradığını şaşırdı

İspanya'da tatil yapan Abigail Higson ve Usama Qazi çifti, kaldıkları otelde bir çalışanın odalarına gizlice girerek kendilerini cinsel ilişki sırasında videoya aldığını iddia etti. Otel yönetimi olayı yalanlarken müşterilerinin sarhoş olduğunu ve halüsinasyon gördüğünü söyledi.

Lüks otelde büyük skandal! Genç çift yatak odasında neye uğradığını şaşırdı

Bradford'da yaşayan 28 yaşındaki çift, 11 gecelik bir gezi için üç yıldızlı bir otelde rezervasyon yaptırdı ve iki çouğunu da Abigail'in annesine bıraktı.

Lüks otelde büyük skandal! Genç çift yatak odasında neye uğradığını şaşırdı

İspanya'a tatilde olan bir çift, kaldıkları üçlü yıldızlı otelin bir çalışanının kendilerini cinsel ilişki sırasında videoya çektiğini söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Lüks otelde büyük skandal! Genç çift yatak odasında neye uğradığını şaşırdı

Odalarına gizlice giren çalışanı fark ettiğini dile getiren Abigail, "Telefonunu çıkardı ve bizi çekiyormuş gibi gürünüyordu. Onu odadan dışarı ittim ve 'sapık' diye bağırdım" dedi. Olayın bir anda büyümesinden sonra çift erken saatlerde polisi aradı.

Lüks otelde büyük skandal! Genç çift yatak odasında neye uğradığını şaşırdı

Otel yetkilileri iddiaların doğru olmadığını ve çiftin sarhoş olduğunu öne sürdü.

Lüks otelde büyük skandal! Genç çift yatak odasında neye uğradığını şaşırdı

Otele gelen polislerin çiftin odasından gelen gürültüler nedeniyle diğer konukların rahatsız olması üzerine yapılan şikayetler doğrultusunda geldiğini söyledi.

SON DAKİKA