Lüks otelde büyük skandal! Genç çift yatak odasında neye uğradığını şaşırdı

Odalarına gizlice giren çalışanı fark ettiğini dile getiren Abigail, "Telefonunu çıkardı ve bizi çekiyormuş gibi gürünüyordu. Onu odadan dışarı ittim ve 'sapık' diye bağırdım" dedi. Olayın bir anda büyümesinden sonra çift erken saatlerde polisi aradı.