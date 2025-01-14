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MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2025: Memur maaş farkları ne zaman yatacak, bu ay yatar mı?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
10:41
MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2025: Memur maaş farkları ne zaman yatacak, bu ay yatar mı?
2025 Ocak ayından itibaren geçerli olacak emekli ve memur zammı ay başında belli oldu. Ay ortasından itibaren zamlı maaşlar alınacak. Bu noktada hak sahipleri 14 günlük maaş farkı ödeme tarihlerine odaklandı. Memur ve memur emeklisinin araştırmaları hız kazandı. Peki, maaş farkları ne zaman yatacak, bu ay yatar mı, ayın kaçında ödenir? İşte, memur maaşı ödeme günlerine dair merak edilenler...