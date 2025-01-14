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Haberler Yaşam MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2025: Memur maaş farkları ne zaman yatacak, bu ay yatar mı?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 10:41 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 10:41

MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2025: Memur maaş farkları ne zaman yatacak, bu ay yatar mı?

2025 Ocak ayından itibaren geçerli olacak emekli ve memur zammı ay başında belli oldu. Ay ortasından itibaren zamlı maaşlar alınacak. Bu noktada hak sahipleri 14 günlük maaş farkı ödeme tarihlerine odaklandı. Memur ve memur emeklisinin araştırmaları hız kazandı. Peki, maaş farkları ne zaman yatacak, bu ay yatar mı, ayın kaçında ödenir? İşte, memur maaşı ödeme günlerine dair merak edilenler...

MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2025: Memur maaş farkları ne zaman yatacak, bu ay yatar mı?

Maaş farkları ne zaman yatacak emekli ve memur için araştırma konusu. Yüzde 11,54 oranında zam alan memurların maaşları 15 Ocak itibarıyla işliyor. Bu nedenle zamlı maaşlarla birlikte fark ödemeleri de takip ediliyor. İşte, maaş farkı ödeme günlerine dair ayrıntılar...

MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2025: Memur maaş farkları ne zaman yatacak, bu ay yatar mı?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU

Aralık ayı enflasyonunun TÜİK tarafından 3 Ocak günü açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurun zam oranı ortaya çıktı.

6 aylık oranla emekli zammı %15,75 olurken memur zammı %11,54 oldu.

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MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2025: Memur maaş farkları ne zaman yatacak, bu ay yatar mı?

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur maaşları her ayın 15'i itibarıyla ödenmeye başlıyor.

Zamlı rakamlar bu ay itibarıyla geçerli olacak.

MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2025: Memur maaş farkları ne zaman yatacak, bu ay yatar mı?

MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memur maaş farkı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair bir açıklama gelmedi. 15 Ocak-15 Şubat tarihleri arasını kapsayan yeni maaşta ocak ayının başında kalan 14 günlük fark için ödeme alınması bekleniyor.

MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2025: Memur maaş farkları ne zaman yatacak, bu ay yatar mı?
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