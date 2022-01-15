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Haberler Yaşam SSK Bağkur 2022 En düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu? Maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin zamlı maaşları netleşti!
Giriş Tarihi: 15.01.2022 21:40 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 21:41

SSK Bağkur 2022 En düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu? Maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin zamlı maaşları netleşti!

Yeni yılda en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL oldu. Bu tutarın üzerinde maaş alan emekliler ise yeni zam oranı üzerinden Ocak ayı itibarıyla yeni maaşlarını alacaklar. Bu noktada; memur emeklisi, SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi vatandaşlar belirlenen tarihlerde zamlı emekli maaşını alacak. Hal böyle olunca; "En düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt aranırken öte yandan; maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin zamlı maaşları netleşti. İşte 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin yeni emekli maaşları!

Maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin zamlı maaşları netleşti! SSK Bağkur 2022 En düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Aralık ayı enflasyonu ile birlikte emekli ve memur maaş zammı da belli oldu. Bu noktada; maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin zamlı maaşları da netleşirken milyonlarca vatandaş emekli zammı tutarının ne kadar olduğunu sorguluyor. Resmi açıklamalar ile birlikte toplu sözleşmedeki yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 2.5 artışla yüzde 7.5'a çıkarıldığı müjdesi verilmişti. Peki, SSK Bağkur 2022 En düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte Maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin zamlı maaşları!

Maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin zamlı maaşları netleşti! SSK Bağkur 2022 En düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6429 liraya çıkacak. En düşük memur emekli aylığı ise 4289 liraya yükselirken, 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 293 lira oldu. En düşük emekli aylığı da (1 milyon 266 bin emeklinin ) yüzde 66.6 artışla 1500 liradan 2500 liraya yükseltildi.

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Maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin zamlı maaşları netleşti! SSK Bağkur 2022 En düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Memur ve memur emeklileri için de zam oranı belirlendi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu sözleşmedeki yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 2.5 artışla yüzde 7.5'a çıkarıldığı müjdesi verdi.

Maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin zamlı maaşları netleşti! SSK Bağkur 2022 En düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılacak.

Maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin zamlı maaşları netleşti! SSK Bağkur 2022 En düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu?

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Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla beraber aile yardımı ödeneği dâhil (0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alındı) en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6 bin 368 liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı da ek ödemelerle birlikte 3 bin 276 liradan 4275 liraya yükseldi

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