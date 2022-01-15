SSK Bağkur 2022 En düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu? Maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin zamlı maaşları netleşti!

Yeni yılda en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL oldu. Bu tutarın üzerinde maaş alan emekliler ise yeni zam oranı üzerinden Ocak ayı itibarıyla yeni maaşlarını alacaklar. Bu noktada; memur emeklisi, SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi vatandaşlar belirlenen tarihlerde zamlı emekli maaşını alacak. Hal böyle olunca; "En düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt aranırken öte yandan; maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin zamlı maaşları netleşti. İşte 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin yeni emekli maaşları!