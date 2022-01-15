SSK Bağkur 2022 En düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu? Maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin zamlı maaşları netleşti!

Aralık ayı enflasyonu ile birlikte emekli ve memur maaş zammı da belli oldu. Bu noktada; maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin zamlı maaşları da netleşirken milyonlarca vatandaş emekli zammı tutarının ne kadar olduğunu sorguluyor. Resmi açıklamalar ile birlikte toplu sözleşmedeki yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 2.5 artışla yüzde 7.5'a çıkarıldığı müjdesi verilmişti. Peki, SSK Bağkur 2022 En düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte Maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin zamlı maaşları!