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Haberler Yaşam MADRİD DERBİSİ! Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 08.02.2025 16:57 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 16:57

MADRİD DERBİSİ! Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Real Madrid ve Atletico Madrid, La Liga'da zirve yarışında karşı karşıya gelecek. 49 puanla lider durumda bulunan Madrid ekibi, en yakın takipçisi 48 puanlı rakibiyle mücadele edecek. Atletico, son dört lig maçını kazanarak formda bir görüntü sergiledi. Bu önemli maçta Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağı ise merak konusu. Peki, Real Madrid-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

MADRİD DERBİSİ! Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

La Liga'nın 23. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Atletico Madrid'i konuk edecek. Liderin 1 puan gerisinde yer alan Atletico, zirve için sahaya çıkacak. Real Madrid'de maç kadrosu netleşirken, Arda Güler'in durumu merak konusu. Karşılaşmayı deneyimli İspanyol hakem C. Soto yönetecek. Peki, dev maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MADRİD DERBİSİ! Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

REAL MADRİD- ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN?
Real Madrid- Atletico Madrid maçı 8 Şubat Cumartesi 23.00'te oynanacak.

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MADRİD DERBİSİ! Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

REAL MADRİD- ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Santiago Barnebeu'da oynanacak zorlu karşılaşma S Sport ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.

MADRİD DERBİSİ! Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
İtalyan teknik adam Ancelotti, İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Leganes karşısında Arda Güler'e ilk 11'de görev verdi. Rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıkan Real Madrid'de bazı oyuncular dinlenme fırsatı yakalarken, Atletico Madrid mücadelesinde ise as kadroya dönüş yapılması bekleniyor. Genç yıldızın bu karşılaşmada yedek kulübesinde başlaması öngörülürken, Ancelotti'nin maçın gidişatına göre Arda'ya süre vermesi muhtemel görünüyor.

MADRİD DERBİSİ! Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL 11
Oblak, Aspilicueta, Gimenez, Lenglet, Galan, Simeone, De Paul, Koke, Lino, Griezmann, Alvarez

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