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MADRİD DERBİSİ! Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 08.02.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025
16:57
MADRİD DERBİSİ! Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Real Madrid ve Atletico Madrid, La Liga'da zirve yarışında karşı karşıya gelecek. 49 puanla lider durumda bulunan Madrid ekibi, en yakın takipçisi 48 puanlı rakibiyle mücadele edecek. Atletico, son dört lig maçını kazanarak formda bir görüntü sergiledi. Bu önemli maçta Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağı ise merak konusu. Peki, Real Madrid-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?