MADRİD DERBİSİ! Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

İtalyan teknik adam Ancelotti, İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Leganes karşısında Arda Güler'e ilk 11'de görev verdi. Rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıkan Real Madrid'de bazı oyuncular dinlenme fırsatı yakalarken, Atletico Madrid mücadelesinde ise as kadroya dönüş yapılması bekleniyor. Genç yıldızın bu karşılaşmada yedek kulübesinde başlaması öngörülürken, Ancelotti'nin maçın gidişatına göre Arda'ya süre vermesi muhtemel görünüyor.