Magazin gündeminden başlıklar

Demet'in evi Gizem'e emanet

Ünlü manken Gizem Özdilli, Ankara'da sevgilisi Ufuk Ataç ile birlikte yaşadığı evi kendisi dekore etti. Bir residence'ın 30'uncu katında bulunan ev; beş yatak odası ve beş banyodan oluşuyor.

Teklif götürdü



Görenleri kendisine hayran bırakan evin dekorasyonundan en çok etkilenen isim ise Demet Akalın olmuş. Güzel şarkıcı, sevgilisi Okan Kurt ile birlikte yaşayacakları evin dekorasyonunu yapması için Gizem Özdilli'ye teklif götürmüş. Yakın arkadaş olan ikili, önümüzdeki haftalarda bir araya gelerek Akalın'ın evi için alışveriş yapacaklar.