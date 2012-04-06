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Haberler Yaşam Magazin gündeminden başlıklar
Giriş Tarihi: 06.04.2012 20:33 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 18:13

Magazin gündeminden başlıklar

Magazin gündeminden başlıklar

Yılın piştisi

Cem Yılmaz ve eşi Ahu Yağtu, önceki gün Bebek'te gittikleri kuaförde Yılmaz'ın eski sevgilisi Cansu Dere ile karşılaştı. Cansu Dere'nin içeride olduğunu görünce bozuntuya vermeyen ikili, kuaförün üst katındaki kafeye çıkıp bekledi. Habertürk'ün haberine göre; Cansu Dere, kuaförden ayrıldıktan sonra Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu kuaförde yarım saat kaldı. Çıkışta gazetecilerin soruları karşısında Cem Yılmaz sadece, "Ya sabır!" demekle yetindi.

Magazin gündeminden başlıklar

Demet'in evi Gizem'e emanet

Ünlü manken Gizem Özdilli, Ankara'da sevgilisi Ufuk Ataç ile birlikte yaşadığı evi kendisi dekore etti. Bir residence'ın 30'uncu katında bulunan ev; beş yatak odası ve beş banyodan oluşuyor.

Teklif götürdü
Görenleri kendisine hayran bırakan evin dekorasyonundan en çok etkilenen isim ise Demet Akalın olmuş. Güzel şarkıcı, sevgilisi Okan Kurt ile birlikte yaşayacakları evin dekorasyonunu yapması için Gizem Özdilli'ye teklif götürmüş. Yakın arkadaş olan ikili, önümüzdeki haftalarda bir araya gelerek Akalın'ın evi için alışveriş yapacaklar.

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Magazin gündeminden başlıklar

En güzel sporcu

Dünyaca ünlü spor giyim markası Reebok'ın 'EasyTone' ürünlerinin yeni yüzü, ünlü manken Miranda Kerr oldu. Who dergisi tarafından '2012'nin En Güzel İnsanı' olarak seçilen Kerr, markanın iddialı giysileri ve aksesuvarlarıyla birbirinden seksi pozlar verdi. Eva Mendes, Kelly Brook ve Helena Christensen'ın ardından marka tarafından seçilen Kerr, Reebok ürünlerini çok sevdiğini söylüyor.

Magazin gündeminden başlıklar

Çağla Şıkel eridi

Bir ay önce ikinci kez anne olan Çağla Şıkel ve eşi Emre Altuğ, önceki gün Haldun Dormen'in Asmalımescit'teki doğum günü partisine katıldı. Şıkel'in sadece birkaç hafta içinde hamilelik kilolarından kurtulup eski formuna kavuştuğu görüldü.

ÇAĞLA ŞIKEL-EMRE ALTUĞ ÇİFTİNİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN!

Magazin gündeminden başlıklar

Bala karşı koyamıyor

'Survıvor' yarışmacılarından eski Türkiye Güzeli Merve Büyükuğur en sevdiği besinin bal olduğunu söyledi ve ekledi: "Bal karşı koyamadığım tek besindir."

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