Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Magazin gündeminden başlıklar
Giriş Tarihi: 17.07.2011 23:53 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 18:25

Magazin gündeminden başlıklar

Magazin gündeminden başlıklar

Sezen'de sitem
Sezen Aksu, konserini verdi ama terörü de unutmadı; sahneden seslendi: Açık yara gibiyim. Yeter artık!

SEZEN AKSU FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN!

GÖSTERİŞ DEMESİNLER
Minik Serçe teröre kükredi! Önceki akşam Harbiye Açıkhava’daki konserinde “Benim de gözüme uyku girmiyor. Açık yara gibiyim. Yeter artık!” dedi ve ekledi: ‘Konseri iptal etsem mi?’ diye düşündüm ama bu sefer de ‘Gösteriş yapıyor’ denmesini istemedim.

SEZEN’İ ŞAŞIRTTILAR
Üç saat sahnede kalan Sezen Aksu’yu 4 bin 500 kişi izledi. Sanatçı yeni albümü ‘Öptüm’de yer alan bir parçasını söylerken binlerce hayranı da ‘Öptük’ yazılı pankartlarla ayağa kalkıp şarkıyı seslendirdi. Şaşıran Aksu, “Sizi kim organize etti?” diye sordu.

Magazin gündeminden başlıklar

Hollywood'da çanta savaşları
Hollywood'un ünlü isimleri çıkardıkları çanta koleksiyonlarıyla birbirlerine rakip oldu. Her biri, iddialı tasarımlarının en çok satılan olmasını istiyor.

JESSICA SIMPSON FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN!

JESSICA SIMPSON
Jessica Simpson'ın çanta koleksiyonu uygun fiyatları nedeniyle özellikle gençler tarafından çok beğeniliyor. Milyar dolarlık bir moda imparatorluğu kuran Simpson'ın, fiyatları 49 dolardan başlayan çantaları yok satıyor.

VICTORIA BECKHAM
Victoria Beckham, giysi koleksiyonunun ardından piyasaya çıkardığı çanta koleksiyonuyla dikkatleri üzerine çekti. Beckham imzalı çantaların en ucuzu bin 800, en pahalısı 13 bin 900 dolar!

ANGELINA JOLIE
Birçok ünlünün ardından Angelina Jolie de, Louis Vuitton saflarına katıldı. Markanın yeni koleksiyonunun tasarımında da yer alan Jolie, reklam için de poz verdi. Jolie'nin bu kampanyadan 10 milyon dolar kazandığı konuşuluyor.

GWEN STEFANI
Gwen Stefani'nin L.A.M.B ismini verdiği markası, farklı tasarımları nedeniyle çok beğeniliyor. Moda eleştirmenlerinin tam not verdiği L.A.M.B marka çantaları, ünlü isimler de beğenerek kullanıyor.

MARY-KATE OLSEN
Moda dünyasının muhteşem ikizleri Mary-Kate Olsen, şimdi de çanta tasarımlarıyla herkesi kendilerine hayran bırakmayı planlıyor. The Row ismini verdikleri markalarından piyasa çıkan ilk çanta koleksiyonları, yüksek fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. Çantalarının fiyatı 5 bin 400 dolar!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Magazin gündeminden başlıklar

Bir gezide 40 farklı giysi
Düşes Catherine, 10 günlük Kuzey Amerika turunda tam 40 farklı giysiyle karşımıza çıktı! Düşes gezisinde; L.K. Bennett ayakkabılarını, J Brand jean pantolonunu ve Erdem Moralıoğlu tasarımlarına çok sık yer vermiş!

DEĞİŞİKLİK SEVMİYOR
Düşes Catherine'in benzer kesimlere sahip elbise seçimleri bazı modacılar tarafından sık sık eleştirilmesine neden oluyor. Düşes'in Los Angeles'taki Bafta Balosu'nda giydiği elbise hayal kırıklığı yarattı çünkü McQueen marka tuvaletinin, düğün gecesi verilen davette giydiği beyaz elbiseye çok benzemesi yine dikkatlerden kaçmadı...

ERDEM'İ SEVİYOR
Bu gezi Düşes Catherine'in, Erdem Moralığlu tasarımlarına olan düşkünlüğünü de gözler önüne serdi. Düşes, gezi boyunca ikisi de lacivert renklerde iki Erdem marka elbise giydi.

O DA ROLAND MOURET'Cİ
Ünlü tasarımcı Rolan Mouret'nin sade ve şık elbiseleri bu sezon resmen patladı. Catherine de seyahatinin ilk günü Roland Mouret imzalı lacivert bir elbise giydi. Catherine, elbisesini Mulberry marka çantayla tamamladı.

TUTUMLU DÜŞES
Catherine, gezi boyunca 40 giysi değiştirse de tutumlu olmaktan vazgeçmedi. Düşes, gezide 2006 yılından bu yana farklı etkinliklerde defalarca giydiği Issa marka puantiyeli elbisesini de getirdi.

Magazin gündeminden başlıklar

Pampişlere müjde!
Özel anlarını Twitter'da yayınlayarak olay yaratan Hilal Cebeci hayranlarına yeni fotoğraf sözü verdi

Hilal Cebeci, sosyal paylaşım sitesi twitter'dan yayınladığı seksi fotoğraflarıyla bir anda sanal alemin gözdesi olmuştu. Hayranlarına Pampiş diyen seksi şarkıcı, yeni fotoğraflarını yayınlayacağını söyledi.

Cebeci, "Eskiden daha cesur pozlarım vardı. Fotoğraf makinesini erkek arkadaşım gibi görüyorum" dedi. Şarkıcı, sanal alemdeki fanlarına yeni fotoğraflarını yayınlayacağının müjdesini de verdi.

HİLAL CEBECİ FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN!



Kendisini silahla koruyor
Taşıma ruhsatlı silahı olduğunu söyleyen şarkıcı, "10 senelik kariyerimde asla korumayla gezmedim. Ama şunu da söyleyeyim, çok iyi silah kullanırım. Allah kullandırmayı nasip etmesin" dedi.

Magazin gündeminden başlıklar

Balayına devam

Popçu Yaşar, geçtiğimiz aylarda süpriz bir şekilde nikah masasına oturduğu eşi Merve Oğuz ile birlikte Türkbükü'nde ortaya çıktı. Yeni evli çift, sahil boyunca gezinti yaptı.

YAŞAR FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN!

SON DAKİKA