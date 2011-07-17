Magazin gündeminden başlıklar

Sezen'de sitem

Sezen Aksu, konserini verdi ama terörü de unutmadı; sahneden seslendi: Açık yara gibiyim. Yeter artık!



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GÖSTERİŞ DEMESİNLER

Minik Serçe teröre kükredi! Önceki akşam Harbiye Açıkhava’daki konserinde “Benim de gözüme uyku girmiyor. Açık yara gibiyim. Yeter artık!” dedi ve ekledi: ‘Konseri iptal etsem mi?’ diye düşündüm ama bu sefer de ‘Gösteriş yapıyor’ denmesini istemedim.

SEZEN’İ ŞAŞIRTTILAR

Üç saat sahnede kalan Sezen Aksu’yu 4 bin 500 kişi izledi. Sanatçı yeni albümü ‘Öptüm’de yer alan bir parçasını söylerken binlerce hayranı da ‘Öptük’ yazılı pankartlarla ayağa kalkıp şarkıyı seslendirdi. Şaşıran Aksu, “Sizi kim organize etti?” diye sordu.