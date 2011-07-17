Magazin gündeminden başlıklar

Hollywood'da çanta savaşları
Hollywood'un ünlü isimleri çıkardıkları çanta koleksiyonlarıyla birbirlerine rakip oldu. Her biri, iddialı tasarımlarının en çok satılan olmasını istiyor.
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JESSICA SIMPSON
Jessica Simpson'ın çanta koleksiyonu uygun fiyatları nedeniyle özellikle gençler tarafından çok beğeniliyor. Milyar dolarlık bir moda imparatorluğu kuran Simpson'ın, fiyatları 49 dolardan başlayan çantaları yok satıyor.
VICTORIA BECKHAM
Victoria Beckham, giysi koleksiyonunun ardından piyasaya çıkardığı çanta koleksiyonuyla dikkatleri üzerine çekti. Beckham imzalı çantaların en ucuzu bin 800, en pahalısı 13 bin 900 dolar!
ANGELINA JOLIE
Birçok ünlünün ardından Angelina Jolie de, Louis Vuitton saflarına katıldı. Markanın yeni koleksiyonunun tasarımında da yer alan Jolie, reklam için de poz verdi. Jolie'nin bu kampanyadan 10 milyon dolar kazandığı konuşuluyor.
GWEN STEFANI
Gwen Stefani'nin L.A.M.B ismini verdiği markası, farklı tasarımları nedeniyle çok beğeniliyor. Moda eleştirmenlerinin tam not verdiği L.A.M.B marka çantaları, ünlü isimler de beğenerek kullanıyor.
MARY-KATE OLSEN
Moda dünyasının muhteşem ikizleri Mary-Kate Olsen, şimdi de çanta tasarımlarıyla herkesi kendilerine hayran bırakmayı planlıyor. The Row ismini verdikleri markalarından piyasa çıkan ilk çanta koleksiyonları, yüksek fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. Çantalarının fiyatı 5 bin 400 dolar!