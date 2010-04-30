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Giriş Tarihi: 30.04.2010 09:36 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 18:05

Magazin gündeminden başlıklar

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Magazin gündeminden başlıklar

Broadway'den GREASE Müzikali için Kıvanç Tatlıtuğ’a teklif

Astoria Alışveriş Merkezi ana sponsorluğunda 25 Mayıs - 2 Haziran 2010 tarihleri arasında SDS Organizasyon tarafından Vibe işbirliği ile Turkcell Kuruçeşme Arena’da sahne alacak GREASE Müzikali’nde sürpriz bir isim yer alacak.

Gösterime girdiği her ülkede, o ülkenin star oyuncularına konuk oyuncu olarak yer veren GREASE Müzikali, Türkiye gösterileri için Kıvanç Tatlıtuğ’a teklif götürdü. Broadway ekibi tarafından seçilen ve teklifi kabul eden Kıvanç Tatlıtuğ, “Teen Angel” rolü ile GREASE Müzikali’nde sahne alacak.

Adını 50’li yıllarda Amerikan gençlik kültürüne verilen ‘Greasers’ isminden alan GREASE Müzikali ilk kez 14 şubat 1972’de New York’da Eden Tiyatrosu’nda sahnelendi. 1978 yılına kadar Broadway’de en çok sahnelenen müzikal unvanını alan, 1987 yılında sinemaya uyarlanan GREASE hala Broadway tarihinin en çok sahnelenen müzikali olma özelliğini koruyor.

*KIVANÇ TATLITUĞ FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

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4'üncü kez 'yaşayan en güzel insan' seçildi

ABD'de yayımlanan People dergisi 42 yaşındaki oyuncu Julia Roberts'ı "Dünyanın en güzel insanı" seçti. "Özel Bir Kadın" filmiyle tanınan üç çocuk annesi Roberts, bu unvanı People'dan dördüncü kez almış oldu. Dergi tarihinde ilk 100'e ise 12'nci kez giren Roberts'ı, ABD'li oyuncular Halle Berry, Angelina Jolie ile şarkıcı Jennifer Lopez izledi.

JULIA ROBERTS FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Milyonlarca kişinin nefesini tutarak izlediği "Ezel" dizisinin 3 Mayıs Pazartesi günü saat 20:00'da yayınlanacak yeni bölümü, yine izleyenleri ekrana kilitleyecek.

İŞTE EZEL'İN YENİ BÖLÜM FRAGMANI...

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Azeri damattan Ebru Gündeş'e 340 bin euro'luk hediye

Azerbaycanlı damat Reza Zarrab, 10 Şubat'ta nikah masasına oturduğu ünlü şarkıcı eşi Ebru Gündeş'e öyle hediyeler alıyor ki, eminim Gündeş'in düşmanları orta yerinden çatlıyordur! Gündeş'e düğün hediyesi olarak aldığı 520 bin liralık BMW 7.60'ın ardından, Zarrab'ın pahalı bir hediye ile bir kez daha eşinin ayağını yerden kestiğini öğrendim. Spor arabalara düşkün olan, zamanında sevgilisinin Ferrari'siyle İstanbul'un altını üstüne getiren Ebru Gündeş'e eşi bir spor araba aldı ama ne araba...

DÜN DİREKSİYONA GEÇTİ
Yaptığı iş ve serveti hakkında birçok dedikodular dolaşan Reza Zarrab, önceki gün eşini alıp bir galeriye götürmüş. İçeri girer girmez Gündeş'in gözü Aston Martin'e takılmış. Eşinin Aston Martin DB9 model arabayı beğendiğini anlayan Zarrab, 340 bin Euro'yu (Türkçesi yaklaşık 673 bin TL) hemen oracıkta bastırıp arabayı eşine hediye etmiş. Ebru Gündeş dün Aston Martin'i ile İstanbul'u turlamaya başladı. Şimdilik üzerinde geçici plaka var ama öyle özel plaka istekleri de yokmuş... Ne diyelim, böylesi koca herkesin başına!!! (BÜLENT CANKURT)

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İşte ünlülerin sevgililerine aldıkları en pahalı hediyeler...

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Benim de kusurum var

Roman kızı 'Hasret'i canlandıran Tuba Büyüküstün, Medyatik programına katıldı ve ilginç açıklamalarda bulundu: Ben kendimle barışmayı seçtim. En büyük silahım da hiç gönül çelmeye çalışmamak!

Yüksel Aytuğ'un Kanaltürk ekranlarında hazırlayıp sunduğu 'Medyatik' programının bu haftaki konukları, atv'de yayınlanan 'Gönülçelen' dizisinin oyuncuları; Tuba Büyüküstün, Günay Karacaoğlu, Ünal Gümüş ve Nadir Sarıbacak'tı. Deneyimli oyuncular, program boyunca kendileriyle ilgili samimi açıklamalar yaptı.

Geçtiğimiz günlerde, bir Fikret Otyam tablosu aldığına dair haberlerle gündeme gelen Tuba Büyüküstün, tabloyu asmaya korktuğunu söyledi: "Tabloyu aslında yatırım için almadım. İlk görüşte beni çok etkiledi ve evimde olmasını istedim. Ama korkumdan daha asmadım! Düşürürüm, bir zarar veririm diye şimdilik öylece duruyor." Oyuncu, açıklamalarına şöyle devam etti:

BENİM DE KUSURUM VAR
* Hiç gönül çelmeye çalışmadım. Sanırım benim en büyük silahım hiç gönül çelmeye çalışmamak...

* Kendimde kusur buluyorum ancak, ben artılarımla ve eksilerimle buyum. Kendimi bu şekilde kabul edip, kendimi yaşamaya başladım.

* Bunu içine sindirince kusurların önemi kalmıyor. Ben kendimle barışmayı ve her şekilde bir bütün olmayı seçtim. Sonuçta ben buyum, yapacak bir şey yok.

* Biz bu dizileri yaparken, bu ülkenin şartlarına göre, bu ülke için yaptık. Sonradan Ortadoğu'ya satıldı ve ilgi gördü. Demek ki bazı evrensel duygulara hitap etmişiz ki, orada da sevildi. Ben işimi severek yaptığım için sevildiğimi düşünüyorum.

* Romanlar'ın, ne kadar gözlemlesek de anlamlandıramadığımız tarafları var. Mesela hiçbir duyguyu uzun süre içlerinde barındırmıyorlar. Çok yüksek yaşıyor ve bitiriyorlar. Farklı bir ruh halleri var. Bir Roman'ı oynamak kolay değil.

ÖZGÜ'YÜ KAYIRIRDIM
Günay Karacaoğlu, Yüksel Aytuğ'un "İsmail Cem Televizyon Ödülleri jürisinde olsaydınız, Drama Kategorisi En İyi Kadın Oyuncu dalında en yüksek puanı kime verirdiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Hiç düşünmeden Özgü Namal'a verirdim. Özgü zaten yakınlık kontenjanında benim için. Dolayısıyla tamamen insan kayırarak arkadaşıma verirdim."

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