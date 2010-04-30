Magazin gündeminden başlıklar

Benim de kusurum var

Roman kızı 'Hasret'i canlandıran Tuba Büyüküstün, Medyatik programına katıldı ve ilginç açıklamalarda bulundu: Ben kendimle barışmayı seçtim. En büyük silahım da hiç gönül çelmeye çalışmamak!

Yüksel Aytuğ'un Kanaltürk ekranlarında hazırlayıp sunduğu 'Medyatik' programının bu haftaki konukları, atv'de yayınlanan 'Gönülçelen' dizisinin oyuncuları; Tuba Büyüküstün, Günay Karacaoğlu, Ünal Gümüş ve Nadir Sarıbacak'tı. Deneyimli oyuncular, program boyunca kendileriyle ilgili samimi açıklamalar yaptı.

Geçtiğimiz günlerde, bir Fikret Otyam tablosu aldığına dair haberlerle gündeme gelen Tuba Büyüküstün, tabloyu asmaya korktuğunu söyledi: "Tabloyu aslında yatırım için almadım. İlk görüşte beni çok etkiledi ve evimde olmasını istedim. Ama korkumdan daha asmadım! Düşürürüm, bir zarar veririm diye şimdilik öylece duruyor." Oyuncu, açıklamalarına şöyle devam etti:

BENİM DE KUSURUM VAR

* Hiç gönül çelmeye çalışmadım. Sanırım benim en büyük silahım hiç gönül çelmeye çalışmamak...

* Kendimde kusur buluyorum ancak, ben artılarımla ve eksilerimle buyum. Kendimi bu şekilde kabul edip, kendimi yaşamaya başladım.

* Bunu içine sindirince kusurların önemi kalmıyor. Ben kendimle barışmayı ve her şekilde bir bütün olmayı seçtim. Sonuçta ben buyum, yapacak bir şey yok.

* Biz bu dizileri yaparken, bu ülkenin şartlarına göre, bu ülke için yaptık. Sonradan Ortadoğu'ya satıldı ve ilgi gördü. Demek ki bazı evrensel duygulara hitap etmişiz ki, orada da sevildi. Ben işimi severek yaptığım için sevildiğimi düşünüyorum.

* Romanlar'ın, ne kadar gözlemlesek de anlamlandıramadığımız tarafları var. Mesela hiçbir duyguyu uzun süre içlerinde barındırmıyorlar. Çok yüksek yaşıyor ve bitiriyorlar. Farklı bir ruh halleri var. Bir Roman'ı oynamak kolay değil.

ÖZGÜ'YÜ KAYIRIRDIM

Günay Karacaoğlu, Yüksel Aytuğ'un "İsmail Cem Televizyon Ödülleri jürisinde olsaydınız, Drama Kategorisi En İyi Kadın Oyuncu dalında en yüksek puanı kime verirdiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Hiç düşünmeden Özgü Namal'a verirdim. Özgü zaten yakınlık kontenjanında benim için. Dolayısıyla tamamen insan kayırarak arkadaşıma verirdim."



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