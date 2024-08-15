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Giriş Tarihi: 15.08.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 09:15

Mahmud Abbas kimdir? Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın hayatı ve kariyeri

Mahmud Abbas, Türkiye gündemini yakından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Başkan Erdoğan ile görüşmesinin ardından Abbas'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Filistin Devlet Başkanı ve Başkan Erdoğan arasında dün gerçekleşen 2 buçuk saatlik görüşmede Filistin'in için kalıcı ateşkes ve barış adımları konuşuldu. Bu görüşmenin gündemde yer almasıyla birlikte Mahmud Abbas'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Mahmud Abbas kimdir?

Mahmud Abbas kimdir? Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın hayatı ve kariyeri

Filistin Kurtuluş Örgütü kurucularından ve Filistin devlet başkanı olan Mahmud Abbas, dün akşam Başkan Erdoğan ile Beştepe'de görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin temelini Filistin meselesi oluşturdu. Bu görüşmenin ardından Mahmud Abbas Türkiye gündeminde yer almaya başladı.Peki, Mahmut Abbas kimdir?

Mahmud Abbas kimdir? Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın hayatı ve kariyeri

MAHMUD ABBAS TÜRKİYE'DE!
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek ve İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yürüttüğü insanlık dışı saldırılarını dünyaya anlatacak.

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Mahmud Abbas kimdir? Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın hayatı ve kariyeri

MAHMUD ABBAS KİMDİR?

Mahmud Abbas, 15 Kasım 1935 yılında dünyaya geldi. Filistin Kurtuluş Örgütü kurucularından ve Filistin devlet başkanıdır.

1935 yılında İngiliz manda yönetimi altındaki Filistin'in kuzeyinde Safed şehrinde doğdu.

İlk İsrail-Arap Savaşı sırasında ailesiyle birlikte Suriye'ye göç etti. Suriye'de ve Moskova'da hukuk eğitimi gördükten sonra Şam Üniversitesi'nden mezun oldu.

Mahmud Abbas kimdir? Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın hayatı ve kariyeri

Doktora tezi siyonizmin Filistinli bakış açısıyla tarihiyle ilgiliydi. Ülkesine 1980'li yılların ortasında döndü.

Yaser Arafat'ın yakın arkadaşı olarak en başından itibaren Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yöneticileri arasında yer aldı. 1970'li yılların sonlarından başlayarak "iki devletli çözüm" üzerinde durdu.

Mahmud Abbas kimdir? Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın hayatı ve kariyeri

1990'larda Oslo Sözleşmeleri'ne aktif olarak katıldı. 1996'da Filistin Kurtuluş Örgütü genel sekreteri ve Arafat'ın resmi olmayan sözcüsü konumundayken, Arafat'ın Oslo Sözleşmeleri'ndeki tutumunu eleştirdi.

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