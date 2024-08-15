Mahmud Abbas kimdir? Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın hayatı ve kariyeri

Giriş Tarihi: 15.08.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
09:15
Mahmud Abbas, Türkiye gündemini yakından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Başkan Erdoğan ile görüşmesinin ardından Abbas'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Filistin Devlet Başkanı ve Başkan Erdoğan arasında dün gerçekleşen 2 buçuk saatlik görüşmede Filistin'in için kalıcı ateşkes ve barış adımları konuşuldu. Bu görüşmenin gündemde yer almasıyla birlikte Mahmud Abbas'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Mahmud Abbas kimdir?