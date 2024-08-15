Mahmud Abbas kimdir? Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın hayatı ve kariyeri

Filistin Kurtuluş Örgütü kurucularından ve Filistin devlet başkanı olan Mahmud Abbas, dün akşam Başkan Erdoğan ile Beştepe'de görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin temelini Filistin meselesi oluşturdu. Bu görüşmenin ardından Mahmud Abbas Türkiye gündeminde yer almaya başladı.Peki, Mahmut Abbas kimdir?