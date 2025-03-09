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MALATYA'DA DEPREM! Kandilli ile 9 Mart'ta Malatya'da deprem yaşandı mı, şiddeti ne kadar, merkez üssü nerede?
Giriş Tarihi: 09.03.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
11:45
MALATYA'DA DEPREM! Kandilli ile 9 Mart'ta Malatya'da deprem yaşandı mı, şiddeti ne kadar, merkez üssü nerede?
Malatya , 3.8 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Merkez üssü Pütürge olan bu sarsıntı, 12.21 km derinlikte gerçekleşti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depreme ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı. Deprem, yerel saatte 10.14 'de kısa süreli olarak hissedildi ve Malatya'da hafif sarsıntılara neden oldu. İşte, 9 Mart 2025'te Malatya depremle ilgili son dakika bilgileri