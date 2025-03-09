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Giriş Tarihi: 09.03.2025 11:45 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 11:45

MALATYA'DA DEPREM! Kandilli ile 9 Mart'ta Malatya'da deprem yaşandı mı, şiddeti ne kadar, merkez üssü nerede?

Malatya , 3.8 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Merkez üssü Pütürge olan bu sarsıntı, 12.21 km derinlikte gerçekleşti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depreme ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı. Deprem, yerel saatte 10.14 'de kısa süreli olarak hissedildi ve Malatya'da hafif sarsıntılara neden oldu. İşte, 9 Mart 2025'te Malatya depremle ilgili son dakika bilgileri

MALATYA’DA DEPREM! Kandilli ile 9 Mart’ta Malatya’da deprem yaşandı mı, şiddeti ne kadar, merkez üssü nerede?

Malatya, Pötürge bölgesinde 3.8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, depremin ayrıntıları netleşti. 9 Mart 2025 tarihinde, saat 10.14'de meydana gelen sarsıntı, kısa süreli bir korku ve paniğe neden oldu. Depremin derinliği ise 12.21 km olarak ölçüldü. İşte Malataya depremle ilgili son gelişmeler ve detaylar.

MALATYA’DA DEPREM! Kandilli ile 9 Mart’ta Malatya’da deprem yaşandı mı, şiddeti ne kadar, merkez üssü nerede?

MALATYA'DA 3.8 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Malatya'nın Pötürge ilçesinde saat 10.14'te, 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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MALATYA’DA DEPREM! Kandilli ile 9 Mart’ta Malatya’da deprem yaşandı mı, şiddeti ne kadar, merkez üssü nerede?

SON DAKİKA MALATYA DEPREM!

#DEPREM
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2025-03-09
Saat:10:14:21 TSİ
Enlem:38.21833 N
Boylam:38.64611 E
Derinlik:12.21 km

MALATYA’DA DEPREM! Kandilli ile 9 Mart’ta Malatya’da deprem yaşandı mı, şiddeti ne kadar, merkez üssü nerede?

DEPREM Mİ OLDU?

Sarsıntı hissedenler 'deprem nerede oldu' sorusuna yanıt aramak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi listelerini kontrol ediyor. İşte, detayları öğrenebileceğiniz o listeler:

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ