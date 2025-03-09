MALATYA’DA DEPREM! Kandilli ile 9 Mart’ta Malatya’da deprem yaşandı mı, şiddeti ne kadar, merkez üssü nerede?

Malatya, Pötürge bölgesinde 3.8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, depremin ayrıntıları netleşti. 9 Mart 2025 tarihinde, saat 10.14'de meydana gelen sarsıntı, kısa süreli bir korku ve paniğe neden oldu. Depremin derinliği ise 12.21 km olarak ölçüldü. İşte Malataya depremle ilgili son gelişmeler ve detaylar.