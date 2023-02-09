KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş Fuar Merkezi: İstasyon Mahallesi 78008 Sokak No:2 Dulkadiroğulları
Kahramanmaraş Avşar Kampüsü: Batıçevreyolu / Onikişubat
MALATYA
Emekliler Parkı: Valilik Yanı / Battalgazi
Kubilay Anadolu İmamhatip Lisesi: Turgut Temelli Caddesi / Battalgazi
MAŞTİ (Açık alanı) : Buhara Caddesi / Yeşilyurt
BELSOS Yaşam ve Spor Merkezi: Cevatpaşa Mahallesi /Yeşilyurt
DİYARBAKIR
Koşuyolu Parkı: Kayrantepe Mahallesi Sunay Caddesi No:67 / Bağlar
Kent Meydanı: Mezopotamya Mahallesi 301 Sokak 21070 / Kayapınar
ADIYAMAN
Adıyaman Otogarı: Sıratut Mahallesi Adıyaman Diyarbakır Yolu Ziyaretpayamlı / Merkez
Eğriçay Parkı: Sümerevler Mahallesi Karaali Yolu No:15 / Merkez
GAZİANTEP
M1 AVM Açık Otoparkı: Karacaahmet Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı No: 129 / Şehitkamil
ŞANLIURFA
Mesire Alanı: Gülbağ Mahallesi 3016 Sokak Buluntu Hoca Bulvarı / Karaköprü
Cumhuriyet Parkı: GAP Vadi Bulvarı Mardin Yolu / Haliliye
Arkeoloji Müzesi bahçesi: Haleplibahçe 2327 Sokak No: 74/1 Eyyübiye
OSMANİYE
Masal Parkı: Adnan Menderes Mahallesi, Musa Şahin Bulvarı Valilk yanı / Merkez
Park Yeri: Karaboyu Mahallesi kapalı yüzme havuzu arkası / Merkez
Park Yeri: Fakıkuşağı Mahallesi Kredi Yurtlar Kurumu arkası / Merkez
HATAY
Hatay Şehir Stadyumu: Yeni hastane yolu üzeri
Fuar Alanı: Çevre yolu üzeri Adliye binası yanı
ADANA
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi: Kurttepe Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı No: 242 / Çukurova
Cumhuriyet Parkı ve Sosyete Pazarı: Yurt Mahallesi 71339 Sokak No:11 / Çukurova
KİLİS
TIR Parkı: Şıh Mansur Mahallesi Kilis Gaziantep yolu üzeri